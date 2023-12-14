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Первый день на новой работе

Первый день на новой работе

Автор:
14 декабря 2023 12:07
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   в мире   первый рабочий день   работа   скорость   
2318
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На новой работе человека могут поджидать всевозможные неловкие ситуации. Например, в смену может попасться ударник производства, за которым не угнаться.

За таким при всём желании не угнаться.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   первый рабочий день   работа   скорость   
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11  комментариев
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128k
parallax Час назад
Как автомат. Я бы на такой работе за день умом двинулся.
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54k
turyst 14 минут назад
Ничего не изменилось...

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25k
Павел Плеханов Полчаса назад
В долёкой молодости я попал на конвеёер завода им.Козицкого, который телевизоры делал. Работа не квалифицированная - с трех конвеёеров переставлять ящики с деталями на один подвесной транспортёр. По штатному там должны были работать двое.
Первые два-три дня я вообще не успевал, обливаясь холодным потом. Через неделю мне этот конвейер снился в кошмарах. Через две недели, я не напрягаясь всё делал и успевал даже посидеть.
Так что это дело навыка.
Но конвейер - очень жёсткая штука, однообразная. Не все на нём могут работать.
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6k
Alex Полчаса назад
Да уж, ну и работенка...
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27k
ПаганецЪ Полчаса назад
Ничего, через неделю зае**тся и будет работать как все.
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5k
Lexx 58 минут назад
Так это может просто остальные тормозят.
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34k
Fat Lynx 59 минут назад
Надо слабого поставить первым в линии.
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290
ruslan d Час назад
Ну надо было его последним ставить , а вообще можно в депрессию впасть когда представишь , что такому придется учиться ...
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