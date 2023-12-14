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На новой работе человека могут поджидать всевозможные неловкие ситуации. Например, в смену может попасться ударник производства, за которым не угнаться.
За таким при всём желании не угнаться.
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Первые два-три дня я вообще не успевал, обливаясь холодным потом. Через неделю мне этот конвейер снился в кошмарах. Через две недели, я не напрягаясь всё делал и успевал даже посидеть.
Так что это дело навыка.
Но конвейер - очень жёсткая штука, однообразная. Не все на нём могут работать.