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Заработался: уставший медик возвращается домой

Заработался: уставший медик возвращается домой

Автор:
23 июня 2022 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   видео   люди   медик   прикол   работа   усталость   
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Камера наблюдения запечатлела медработника, который возвращается домом после смены. Мужчина решил открыть дверь в доме с помощью пропуска, который он использует на работе.
А в вашей жизни были подобные случаи?

Источник:

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Метки: в мире   видео   люди   медик   прикол   работа   усталость   
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2  комментария
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16k
Booka1a 18 минут назад
я как-то мусор до остановки до нес, когда утром на работу шел
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25k
blus 2 минуты назад
Один раз, весьма уставший, я пытался обыкновенным ключом открыть дверь лифта...
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