Заработался: уставший медик возвращается домой

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Камера наблюдения запечатлела медработника, который возвращается домом после смены. Мужчина решил открыть дверь в доме с помощью пропуска, который он использует на работе.
А в вашей жизни были подобные случаи?
Источник:
АНТИФИШКИ
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