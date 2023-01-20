Boeing столкнулся с птицей при заходе на посадку. В Сети появилось видео из кабины пилота

При столкновении с самолётами птицы, как правило, не выживают. А вот как этот контакт выглядит в режиме реального времени - зрелище не для слабонервных.
Камеры, установленные в кабине пилотов Boeing, сняли момент последних секунд жизни птицы, столкнувшейся с самолётом. Пташка врезалась в лобовое стекло во время посадки лайнера.
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Судно не пострадало, а вот птице не повезло. Впрочем, для пилотов такая встреча тоже была не слишком приятной, судя по эмоциям за кадром. Пилот выругался и сменил обзор камеры на чистую часть стекла. Посадка прошла удачна, а о причиненном ущербе самолету не сообщается.
Источник:
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