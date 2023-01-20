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Boeing столкнулся с птицей при заходе на посадку. В Сети появилось видео из кабины пилота

Boeing столкнулся с птицей при заходе на посадку. В Сети появилось видео из кабины пилота

Автор:
20 января 2023 10:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ЧП в воздухе   авиа   видео   кабина пилота   пилот   самолет   столкновение с птицей   
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При столкновении с самолётами птицы, как правило, не выживают. А вот как этот контакт выглядит в режиме реального времени - зрелище не для слабонервных.

Камеры, установленные в кабине пилотов Boeing, сняли момент последних секунд жизни птицы, столкнувшейся с самолётом. Пташка врезалась в лобовое стекло во время посадки лайнера.


Судно не пострадало, а вот птице не повезло. Впрочем, для пилотов такая встреча тоже была не слишком приятной, судя по эмоциям за кадром. Пилот выругался и сменил обзор камеры на чистую часть стекла. Посадка прошла удачна, а о причиненном ущербе самолету не сообщается.

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Метки: ЧП в воздухе   авиа   видео   кабина пилота   пилот   самолет   столкновение с птицей   
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9  комментариев
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21k
babuby Час назад
Это не "камеры установленные в кабине пилотов". Это посторонний человек в кабине, снимающий видео(вертикальное!) на телефон!
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943
Шурман 21 минуту назад
Видео показать не могу , но хотелось бы , мой фантом старый 4-тый на полной скорости с чайкой столкнулся , дрон не потерял и посадил а на лопастях кучи крови , гимб тварь вырвала .
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16k
Сергей Полчаса назад
Хорошо, что с мухой не встретились!:)
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4k
Петр 37 минут назад
Гораздо хуже было бы если в двигатель прилетел - там тряпочкой не протрешь с "мистер мускул"))))
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2k
SHAGREEN Час назад
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163
ruslan d Час назад
Ну кстати на такой скорости поймать птицу , ничего приятного ... Мне рассказывали как гусь по кабине прилетел , экипаж , мягко говоря, плохо себя почувствовал .
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21k
homerchik Час назад
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24k
Сибиряк Час назад
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