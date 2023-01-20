Boeing столкнулся с птицей при заходе на посадку. В Сети появилось видео из кабины пилота

Судно не пострадало, а вот птице не повезло. Впрочем, для пилотов такая встреча тоже была не слишком приятной, судя по эмоциям за кадром. Пилот выругался и сменил обзор камеры на чистую часть стекла. Посадка прошла удачна, а о причиненном ущербе самолету не сообщается.