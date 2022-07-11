Пилот с малым лётным опытом смог посадить самолёт с отказавшим двигателем на шоссе

Уклоняясь от автомобилей и линий электропередач, мужчина успешно приземлился на дороге. Позже пилот рассказал, что выбрал шоссе местом для посадки из-за того, что вокруг были только горы.



Самолет был отбуксирован в ближайшую мастерскую для ремонта.