Пилот с малым лётным опытом смог посадить самолёт с отказавшим двигателем на шоссе

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Житель США пролетал на небольшом одномоторном самолете над сельской местностью в Северной Каролине, когда у воздушного суда отказал двигатель. Пилот, имеющий менее 100 часов опыта, оценил обстановку и принял решение посадить самолёт на трассу.
Аварийная посадка самолета на шоссе попала на видео
Уклоняясь от автомобилей и линий электропередач, мужчина успешно приземлился на дороге. Позже пилот рассказал, что выбрал шоссе местом для посадки из-за того, что вокруг были только горы.
Самолет был отбуксирован в ближайшую мастерскую для ремонта.
Самолет был отбуксирован в ближайшую мастерскую для ремонта.
Источник:
АНТИФИШКИ
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На самом деле, не отказал двигатель, а лишь упала мощность. Двигатель постоянно работал в течение всего полета. Самолет перестал набирать высоту на отметке 1500 футов (300 метров), пилот из-за неопытности запаниковал и начал искать место для посадки, причем место выбрал не очень удачное. Коммиссия уже провела расследования и по заключению самолет вполне безопасно мог дотянуть до аэропорта. Пилот из-за недостаточности опыта, подверг опасности свою жизнь, трех пассажиров и автомобилистов.
А если серьезно тут не столько опыт сколько везение. У пилота явно был ангел хранитель. Ну и некоторые, хоть и не большие навыки тоже помогли. Совкупость этих обстоятельств спасли жизнь пилоту и проезжающим по дороге водителям. Последние небось охренели увидев самолет ездящий посреди дороги...