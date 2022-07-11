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Сообщество Жизнь в США 859 постов • 243 подписчика подписаться
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Пилот с малым лётным опытом смог посадить самолёт с отказавшим двигателем на шоссе

Пилот с малым лётным опытом смог посадить самолёт с отказавшим двигателем на шоссе

Автор:
11 июля 2022 11:11
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   видео   люди   пилот   повезло   самолёт   
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Житель США пролетал на небольшом одномоторном самолете над сельской местностью в Северной Каролине, когда у воздушного суда отказал двигатель. Пилот, имеющий менее 100 часов опыта, оценил обстановку и принял решение посадить самолёт на трассу.

Аварийная посадка самолета на шоссе попала на видео

Уклоняясь от автомобилей и линий электропередач, мужчина успешно приземлился на дороге. Позже пилот рассказал, что выбрал шоссе местом для посадки из-за того, что вокруг были только горы.

Самолет был отбуксирован в ближайшую мастерскую для ремонта.

Источник:

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Метки: США   в мире   видео   люди   пилот   повезло   самолёт   
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12  комментариев
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20k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Без голливудской бравады не обошлось.
На самом деле, не отказал двигатель, а лишь упала мощность. Двигатель постоянно работал в течение всего полета. Самолет перестал набирать высоту на отметке 1500 футов (300 метров), пилот из-за неопытности запаниковал и начал искать место для посадки, причем место выбрал не очень удачное. Коммиссия уже провела расследования и по заключению самолет вполне безопасно мог дотянуть до аэропорта. Пилот из-за недостаточности опыта, подверг опасности свою жизнь, трех пассажиров и автомобилистов.
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882
Eric Cartman Полчаса назад
Если внизу шоссе, то при отказе матчасти такой самолет НЕ посадить - это надо постараться. Это же не боинг какой-то, а довольно простая в пилотировании легкая машинка.
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31k
ACU900 Полчаса назад
Таак,езда по встречке, пересечение сплошной линии, остановка посреди дороги... На какую сумму тянет штраф?
А если серьезно тут не столько опыт сколько везение. У пилота явно был ангел хранитель. Ну и некоторые, хоть и не большие навыки тоже помогли. Совкупость этих обстоятельств спасли жизнь пилоту и проезжающим по дороге водителям. Последние небось охренели увидев самолет ездящий посреди дороги...
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927
Drimkastik 59 минут назад
Повезло, что чуть раньше сел. А то мог бы провода ЛЭП зацепить.
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10k
Vacony 2 часа назад
однако это круто... еще и на повороте.. Брюс Виллис бы позавидовал
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11k
Kostick 2 часа назад
ну не такой уж и малый у него опыт. нас в досааф после часов 15 в самостоятельный выпускали. 73.654 -) выпуск 1990 краснодарский аск.
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