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Эффектный момент катапультирования летчика Су-25, снятый от первого лица

Эффектный момент катапультирования летчика Су-25, снятый от первого лица

Автор:
24 октября 2022 09:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   интересно   катапультирование   пилот   самолет   сво   су-25   
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Волнительные и по-настоящему уникальные кадры от летчика Су-25. Благодаря профессионализму и быстрой реакции мужчина остался в живых.

Что видит лётчик Су-25, когда его сбивают

Судя по всему, события происходили летом на Украине в рамках специальной военной операции. Ракета, предположительно, попала в хвостовую часть самолета.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   интересно   катапультирование   пилот   самолет   сво   су-25   
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17  комментариев
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249
Feto13 Час назад
Катапульта – вот спасенье,
И на стропах натяжение.
Сердце в пятки, в штопор я иду. (c)
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21k
BiZ 14 минут назад
самый пиьдец начинается после приземления
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304
ghor Полчаса назад
Сейчас только подумал, как их потом эвакуируют? Посылают группу, вертушку, или своим ходом?..
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6k
Sanar 45 минут назад
Очень жаль что кресло отработало. Вот так хохлота и летает, главное видос снять и весь полёт за "яйца" держаться.
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1k
ChePaev Час назад
Ну не знаю, вообще-то у "Грача" живучесть поразительная, у него попадание в один двигатель ракеты не выводит полностью его из "дела".
Ветераны войны в Афганистане отмечают, что в отдельных случаях штурмовики Су-25 после боевых вылетов имели несколько десятков повреждений, но все равно благополучно достигали аэродромов базирования. Бронированная капсула, защищенные особым способом топливные баки и силовая установка позволяли и позволяют выполнять боевую работу на средних и сверхмалых высотах. Отдельной строкой в боевом применении Су-25 идет операция по принуждению Грузии к миру в 2008-м. Чего только стоит история спасения командира авиационного полка, тогда еще полковника, а ныне командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и капитана Ивана Нечаева.
Возврат на базу другого российского летчика - полковника Олега Молосова можно было бы списать на везение, удачу и на что угодно еще по одной простой причине - поверить в то, что самолет уцелел после стольких попаданий очень тяжело. Фотографии развороченных взрывами мотогондол и порванных осколками частей фюзеляжа изумили экспертов - самолет «едва дышал», но помог летчику вернуться на базу. После прилета и осмотра стало ясно, что фюзеляж имеет минимум 80 повреждений. Вернувшись на одном двигателе, летчик продемонстрировал не только отличную выучку и пилотажные навыки, но и подтвердил качество работы советских авиастроителей.
Генерал Руцкой, в прошлом сам летчик воевавший на Су-25 в Афгане, рассказывал что был свидетелем возвращения на базу "Грача" с торчащим из одного движка бетонной линией опоры ЛЭП, которую тот случайно зацепил и воткнул себе в движок при маневрировании на низких высотах.
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56
Андрей Час назад
секунда и уже на парашюте .
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
91
Sata33 Час назад
да уж, сильно .
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