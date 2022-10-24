Эффектный момент катапультирования летчика Су-25, снятый от первого лица

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Волнительные и по-настоящему уникальные кадры от летчика Су-25. Благодаря профессионализму и быстрой реакции мужчина остался в живых.
Что видит лётчик Су-25, когда его сбивают
Судя по всему, события происходили летом на Украине в рамках специальной военной операции. Ракета, предположительно, попала в хвостовую часть самолета.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И на стропах натяжение.
Сердце в пятки, в штопор я иду. (c)
Ветераны войны в Афганистане отмечают, что в отдельных случаях штурмовики Су-25 после боевых вылетов имели несколько десятков повреждений, но все равно благополучно достигали аэродромов базирования. Бронированная капсула, защищенные особым способом топливные баки и силовая установка позволяли и позволяют выполнять боевую работу на средних и сверхмалых высотах. Отдельной строкой в боевом применении Су-25 идет операция по принуждению Грузии к миру в 2008-м. Чего только стоит история спасения командира авиационного полка, тогда еще полковника, а ныне командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и капитана Ивана Нечаева.
Возврат на базу другого российского летчика - полковника Олега Молосова можно было бы списать на везение, удачу и на что угодно еще по одной простой причине - поверить в то, что самолет уцелел после стольких попаданий очень тяжело. Фотографии развороченных взрывами мотогондол и порванных осколками частей фюзеляжа изумили экспертов - самолет «едва дышал», но помог летчику вернуться на базу. После прилета и осмотра стало ясно, что фюзеляж имеет минимум 80 повреждений. Вернувшись на одном двигателе, летчик продемонстрировал не только отличную выучку и пилотажные навыки, но и подтвердил качество работы советских авиастроителей.
Генерал Руцкой, в прошлом сам летчик воевавший на Су-25 в Афгане, рассказывал что был свидетелем возвращения на базу "Грача" с торчащим из одного движка бетонной линией опоры ЛЭП, которую тот случайно зацепил и воткнул себе в движок при маневрировании на низких высотах.