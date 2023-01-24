Названа причина крушения вертолёта с руководством МВД Украины

В полиции сообщили, что во всём виноват пилот.
Причиной крушения вертолёта с высшим руководством МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота, пишет РИАН со ссылкой на украинское МВД.
По предварительным данным экспертизы, пилот летел слишком низко и в условиях ограниченной видимости из-за тумана заметил жилую многоэтажку слишком поздно. Возможности для манёвра не оставалось и пилот принял решение "приземлиться" на здание детсада, не зная, конечно, что это за постройка и кто в ней находится.
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Напомним, крушение французского H225 Super Puma, который, к слову, не эксплуатируется в Европе из-за технических проблем с некоторыми узлами, произошёл 18 января. По последним данным, погибли 14 человек, включая 9 человек на борту вертолёта и одного ребёнка на земле.
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это Путин виноват!
Гвинтокрыл в Броварах на@бнулся
это Вова над хохлами стебанулся!
А! Пилот был за Путина! ))))