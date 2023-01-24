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Названа причина крушения вертолёта с руководством МВД Украины

Названа причина крушения вертолёта с руководством МВД Украины

Автор:
24 января 2023 14:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Украина   бровары   вертолёт   крушение   мвд   экспертиза   
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В полиции сообщили, что во всём виноват пилот.

Причиной крушения вертолёта с высшим руководством МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота, пишет РИАН со ссылкой на украинское МВД.

По предварительным данным экспертизы, пилот летел слишком низко и в условиях ограниченной видимости из-за тумана заметил жилую многоэтажку слишком поздно. Возможности для манёвра не оставалось и пилот принял решение "приземлиться" на здание детсада, не зная, конечно, что это за постройка и кто в ней находится.

Напомним, крушение французского H225 Super Puma, который, к слову, не эксплуатируется в Европе из-за технических проблем с некоторыми узлами, произошёл 18 января. По последним данным, погибли 14 человек, включая 9 человек на борту вертолёта и одного ребёнка на земле.

Источник:

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Метки: Украина   бровары   вертолёт   крушение   мвд   экспертиза   
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21  комментарий
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2k
poбт Час назад
кстати укрпочта по этому случаю марку будет выпускать или нет?
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5k
Компьютер DELL монитором 2 минуты назад
Ну на дохлого всё свалить можно .
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9k
ron Полчаса назад
глупость какая! вертолет - не самолет, может и на месте повисеть. более того, перед приземлением, он обязан остановиться.
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2k
Pioner76 Полчаса назад
Я и не сомневался, что у хохлов пилоты вертолетов это бывшие водители молоковозов.
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Кошка бросила котят
это Путин виноват!
Гвинтокрыл в Броварах на@бнулся
это Вова над хохлами стебанулся!
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14k
Элитный тигр 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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154
Вася Васильев 41 минуту назад
И что Путин не виноват? Сбора денег на новый вертел для ВСУчек не будет? Траур по стране не объявят?
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8k
Ntvl 51 минуту назад
когда пилот мёртв, конечно легче всего свалить на него, чтоб концы спрятать.
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51
Иван Сусанин 59 минут назад
а как же "кляциии москали"?))
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8k
Фельдъегерь Час назад
я уж думал что скажут, что пилот сам налетел на ракету ПЗРК...
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10k
Shtoppi Час назад
Ну естественно! Самый надежный вариант скрыть все "хвосты" - это свалить все на мертвеца.
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29k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Это как ? Летит пилот, в друг здание прямо по курсу... У пилота первая мысль: "Сяду-ка я на крышу этого домика..."!?!? Ни влево, ни вправо, ни вверх - на крышу, б.лядь! С разгоном!
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6k
Sanar Час назад
Отличная формулировка "пилот летел слишком низко", вот что бывает когда озвучкой причин авиационной катастрофы занимаются люди которые должны кричать "свободная касса". Хотя это хохлоина чему удивляться то.
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2k
poбт 2 часа назад
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178
ruslan d 2 часа назад
неожиданно ...
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35k
Опаньки 2 часа назад
В смысле "виноват пилот" ? Я думал у них даже снег зимой валит из-за ...
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10k
Sasa 2 часа назад
Странно! А почему не Россия и Путин? А я думал что Путин виноват!

А! Пилот был за Путина! ))))
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