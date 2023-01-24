Названа причина крушения вертолёта с руководством МВД Украины

Причиной крушения вертолёта с высшим руководством МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота, пишет РИАН со ссылкой на украинское МВД.



По предварительным данным экспертизы, пилот летел слишком низко и в условиях ограниченной видимости из-за тумана заметил жилую многоэтажку слишком поздно. Возможности для манёвра не оставалось и пилот принял решение "приземлиться" на здание детсада, не зная, конечно, что это за постройка и кто в ней находится.