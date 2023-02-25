К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии несут цветы

Стыда и позора для России снова не случилось. Очередная провокация Украины не задалась с самого начала - российский танк, подбитый у Бучи 31 марта 2022 года и установленный перед посольством России в Германии к годовщине СВО, якобы в качестве назидания, сотни несогласных с такой акцией жителей Германии завалили тысячами красных роз.
Годовщину СВО в Берлине отметили знатно, продемонстрировав полное отсутствие исторической памяти. Над зданием Рейхстага подняли украинский флаг, а в город притащили подбитый российский танк Т-72. Вот с танком получилось совсем непродуманно.
Танк был установлен на знаковой для берлинцев улице Unter den Linden орудием в сторону российского дипломатического учреждения. Только вот немцы такое остроумие не оценили. К боевой машине направились нескончаемые потоки людей с цветами. В считанные часы берлинцы, которые помнят свою историю, превратили танк в народный мемориал. В память о мирных людях, которые погибли от обстрелов ВСУ, и о российских воинах, их защищавших.
Александр фон Бисмарк, правнук знаменитого Отто фон Бисмарка, первого канцлера Германии, также пришел на площадь с цветами. Он призвал власти к переговорам и напомнил, что война с Россией никому не нужна.
РИА ФАН по такому случаю напомнило слова самого "Железного Канцлера":
Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».
Кроме того, тысячи человек вышли сегодня на улицы Берлина в знак протеста против поставок оружия Украине. Кадры с митинга распространились в социальных сетях.
В руках участников акции были плакаты с надписями "Это не наша война", "Германское оружие вновь убивает русских и украинцев", "За мир без немецких танков".
Эпопея с танком закончилась тем, что с него сорвали жовто-блакитный флаг.
Как правильно заметил ТГ-канал "Охранитель": "Банкет вышел из-под контроля".
Вот и правильно - не бывать желто-синему флагу на русском танке:
К танку на центральной площади Берлина весь день, до самого позднего вечера шли люди.
Источник:
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Немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс заявил, что Германия вправе вмешаться в конфликт на Украине и начать боевые действия против России. Его слова приводит издание Der Spiegel.
«На основании права на коллективную самооборону Германия могла бы напрямую вмешаться в конфликт вместе с Украиной», отметил политолог. По его словам, от участия в конфликте Берлин останавливает исключительно нерешительность немецких лидеров. Кресс подчеркнул, что Германия в состоянии позволить себе намного больше, чем она делает сейчас.
https://www.spiegel.de/international/world/the-special-tribunal-debate-an-arrest-warrant-against-putin-would-be-immense-a-7e88adff-1ea2-4cf2-b78e-b5e99fa46a6ehttps://www.spiegel.de/international/world/the-special-tribunal-debate-an-arrest-warrant-against-putin-would-be-immense-a-7e88adff-1ea2-4cf2-b78e-b5e99fa46a6e
"Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается." (с) И.Сталин.
желательно навсегда
А ответы ему повышают его оплату.