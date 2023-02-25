Годовщину СВО в Берлине отметили знатно, продемонстрировав полное отсутствие исторической памяти. Над зданием Рейхстага подняли украинский флаг, а в город притащили подбитый российский танк Т-72. Вот с танком получилось совсем непродуманно.

Танк был установлен на знаковой для берлинцев улице Unter den Linden орудием в сторону российского дипломатического учреждения. Только вот немцы такое остроумие не оценили. К боевой машине направились нескончаемые потоки людей с цветами. В считанные часы берлинцы, которые помнят свою историю, превратили танк в народный мемориал. В память о мирных людях, которые погибли от обстрелов ВСУ, и о российских воинах, их защищавших.