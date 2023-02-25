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К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии несут цветы

К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии несут цветы

Автор:
25 февраля 2023 22:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   берлин   мемориал   немцы   т-72   танк   цветы   
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Стыда и позора для России снова не случилось. Очередная провокация Украины не задалась с самого начала - российский танк, подбитый у Бучи 31 марта 2022 года и установленный перед посольством России в Германии к годовщине СВО, якобы в качестве назидания, сотни несогласных с такой акцией жителей Германии завалили тысячами красных роз.

Годовщину СВО в Берлине отметили знатно, продемонстрировав полное отсутствие исторической памяти. Над зданием Рейхстага подняли украинский флаг, а в город притащили подбитый российский танк Т-72. Вот с танком получилось совсем непродуманно.

Танк был установлен на знаковой для берлинцев улице Unter den Linden орудием в сторону российского дипломатического учреждения. Только вот немцы такое остроумие не оценили. К боевой машине направились нескончаемые потоки людей с цветами. В считанные часы берлинцы, которые помнят свою историю, превратили танк в народный мемориал. В память о мирных людях, которые погибли от обстрелов ВСУ, и о российских воинах, их защищавших.

Александр фон Бисмарк, правнук знаменитого Отто фон Бисмарка, первого канцлера Германии, также пришел на площадь с цветами. Он призвал власти к переговорам и напомнил, что война с Россией никому не нужна.

РИА ФАН по такому случаю напомнило слова самого "Железного Канцлера":

Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».

Кроме того, тысячи человек вышли сегодня на улицы Берлина в знак протеста против поставок оружия Украине. Кадры с митинга распространились в социальных сетях.

В руках участников акции были плакаты с надписями "Это не наша война", "Германское оружие вновь убивает русских и украинцев", "За мир без немецких танков".

Эпопея с танком закончилась тем, что с него сорвали жовто-блакитный флаг.

Как правильно заметил ТГ-канал "Охранитель": "Банкет вышел из-под контроля".

Вот и правильно - не бывать желто-синему флагу на русском танке:

К танку на центральной площади Берлина весь день, до самого позднего вечера шли люди.

Источник:

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Метки: Украина   берлин   мемориал   немцы   т-72   танк   цветы   
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82  комментария
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6k
М С 12 часов назад
Огромное уважение этим людям.
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10k
Михаил Полчаса назад
А на украинских каналах наверное сказали, что немцы выразили солидарность с украинским народом в войне против русских.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 49 минут назад
Снова русские танки в Берлине?
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201
Hottabych Hottabych Час назад
Не надо обольщаться.

Немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс заявил, что Германия вправе вмешаться в конфликт на Украине и начать боевые действия против России. Его слова приводит издание Der Spiegel.

«На основании права на коллективную самооборону Германия могла бы напрямую вмешаться в конфликт вместе с Украиной», отметил политолог. По его словам, от участия в конфликте Берлин останавливает исключительно нерешительность немецких лидеров. Кресс подчеркнул, что Германия в состоянии позволить себе намного больше, чем она делает сейчас.

https://www.spiegel.de/international/world/the-special-tribunal-debate-an-arrest-warrant-against-putin-would-be-immense-a-7e88adff-1ea2-4cf2-b78e-b5e99fa46a6ehttps://www.spiegel.de/international/world/the-special-tribunal-debate-an-arrest-warrant-against-putin-would-be-immense-a-7e88adff-1ea2-4cf2-b78e-b5e99fa46a6e
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454
ZeroCross.ru Hottabych Hottabych Час назад
Именно - не надо обольщаться - Г. не является самостоятельной сущностью - так-что не "позволить себе" , а выполнить команду "фас".
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10k
Shtoppi Час назад
у каклов уже должно появиться, хотя бы отдаленное, понимание того что их песня спета.
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Данный пост подтверждает моё мнение ,что нет никаких народов, желающих зла другим народам. Есть только п"дарасы - капиталисты во власти, преследующие свои сраные интересы и гонящие людей на убой.
"Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается." (с) И.Сталин.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
вот-если бы они еще укро-фашистский прапор выкинули...это было бы совсем другое дело.
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−9
2k
Walther 3 часа назад
В Бразилии нашли памятник Зеленскому. Небритая рожа и всю дорогу с протянутой рукой!
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Slonyash 3 часа назад
Рукоплещу немцам!
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6k
a6m5 3 часа назад
Каклы за всё ответят на трибунале.
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44k
FoxGen 4 часа назад
Шольц, поди, извертелся на пупе.
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30k
Ed 4 часа назад
не у всех хохложопость головного мозга. Нормальных людей гораздо больше . Обидно, что когда за попу возьмут организатора, он будет рассказывать, что памятник делал и с упоением Гимн России исполнять. Скоро побегут, крысы....
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Палыч 6 часов назад
и тут хохлы обломились. Какие они все-таки тупые дол.бо.ёбы в своем стремлении насолить России и обратить внимание на себя.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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