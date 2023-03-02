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Советником премьер-министра Румынии стал робот с искусственным интеллектом

Советником премьер-министра Румынии стал робот с искусственным интеллектом

Автор:
02 марта 2023 14:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ион   Искусственный интеллект   Румыния   заседание   правительство   премьер министр   робот   ученые   
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Как сообщил политик, машина создана «усилиями румынских исследователей».

Николае Чукэ - премьер Румынии. Первого марта, на заседании правительства, он представил почётного советника - робота с искусственным интеллектом ION.

«Заседание правительства мы начнем с сюрприза. Правительство Румынии представляет премьеру на национальном и международном уровне, потому что мы обсуждаем первого правительственного советника, который использует искусственный интеллект. Его зовут Петрович ION».

Чукэ надеется, что робот поможет властям в сборе жалоб и пожеланий жителей страны. То есть машина займётся сбором общественного мнения и «хотелок».

«Проект ION — это система, которая использует искусственный интеллект для быстрого и автоматического захвата взглядов и мнения румын, их обид, используя информацию, доступную в публичном пространстве».

Николае с гордостью подчеркнул, что «ION создали румынские учёные».

Источник:

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Метки: Ион   Искусственный интеллект   Румыния   заседание   правительство   премьер министр   робот   ученые   
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9  комментариев
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22k
SolomonA 43 минуты назад
Ну а что, какой-никакой, а все-таки интеллект. А то иной раз послушаешь "советника" - ни естественного, ни искусственного...
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 минуты назад
"..их обид.." на коррупционеров....типа Николае Чукэ? лучший метод от коррупционеров...это старый\добрый*калаш*, ни какие искусственные интеллекты не сравнятся.

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3k
NiThR0 3 минуты назад
Мне нужен твой конь.
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1k
raael13 7 минут назад
Такой ?
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4k
Денис 16 минут назад
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61k
Александр Ломовицкий 17 минут назад
цыганский ИИ - надо украсть коня.
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8k
Фельдъегерь 40 минут назад
забавно будет увидеть, как после "сбора" данных ИИ скажет, что премьеру нужно в отставку
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933
Шурман 43 минуты назад
Знаю среди Румын очень хороших спецов , слишком хороших . Думаю идея нормальная но свои мозги все таки нужно иметь .
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10k
Б.Касторский 45 минут назад
На самом деле может и глупо, но в своё время читал и очень понравилась китайская идея. Там ИИ помогает судебному производству и уже не первый год. Казахи сейчас пытаются внедрять.
Можно смеяться, а можно пытаться перенять успешный опыт, если таковой уже есть. Когда-то ведь и компьютеры никто серьезно не воспринимал.
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