Советником премьер-министра Румынии стал робот с искусственным интеллектом

Как сообщил политик, машина создана «усилиями румынских исследователей».
Николае Чукэ - премьер Румынии. Первого марта, на заседании правительства, он представил почётного советника - робота с искусственным интеллектом ION.
«Заседание правительства мы начнем с сюрприза. Правительство Румынии представляет премьеру на национальном и международном уровне, потому что мы обсуждаем первого правительственного советника, который использует искусственный интеллект. Его зовут
ПетровичION».
Чукэ надеется, что робот поможет властям в сборе жалоб и пожеланий жителей страны. То есть машина займётся сбором общественного мнения и «хотелок».
«Проект ION — это система, которая использует искусственный интеллект для быстрого и автоматического захвата взглядов и мнения румын, их обид, используя информацию, доступную в публичном пространстве».
Николае с гордостью подчеркнул, что «ION создали румынские учёные».
Источник:
Источник:
- "Езжай, езжай": мужчина помог роботу-доставщику перейти дорогу
- Boston Dynamics показала, как их робот бегает и прыгает на стройке с сумкой для инструментов
- «Вместо того чтобы заботиться о собственной стране - они отправляют миллионы евро на Украину»: гражданин Латвии высказал всё, что он думает о своём правительстве
- В Южной Корее создали искусственный интеллект для общения с умершими родственниками
- Boston Dynamic выпустила подборку неудачных дублей со своим роботом
Можно смеяться, а можно пытаться перенять успешный опыт, если таковой уже есть. Когда-то ведь и компьютеры никто серьезно не воспринимал.