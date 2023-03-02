Советником премьер-министра Румынии стал робот с искусственным интеллектом

Николае Чукэ - премьер Румынии. Первого марта, на заседании правительства, он представил почётного советника - робота с искусственным интеллектом ION.

«Заседание правительства мы начнем с сюрприза. Правительство Румынии представляет премьеру на национальном и международном уровне, потому что мы обсуждаем первого правительственного советника, который использует искусственный интеллект. Его зовут Петрович ION».

Чукэ надеется, что робот поможет властям в сборе жалоб и пожеланий жителей страны. То есть машина займётся сбором общественного мнения и «хотелок».

«Проект ION — это система, которая использует искусственный интеллект для быстрого и автоматического захвата взглядов и мнения румын, их обид, используя информацию, доступную в публичном пространстве».

Николае с гордостью подчеркнул, что «ION создали румынские учёные».