Попал в замес: реакция работяги на министра и журналистов в лифте рассмешила соцсети

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В Казахстане в кадр журналистов попал простой работяга, который оказался в лифте вместе с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди. Его взгляд незабываем!
В соцсетях распространяется видео, на котором министр иностранных дел Казахстана уходит от ответов на каверзные вопросы журналистов. Однако внимание интернет-пользователей привлек не чиновник, а простой рабочий, который случайно с ним в одном лифте. Мужчина собирался было выйти, но под напором братии с микрофонами и камерами растерялся и попятился назад.
Похоже, бедолага испытал серьезный стресс и нуждается во внеплановом отпуске!
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Начинающий.
Вот он и испугался раскрытия.