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Попал в замес: реакция работяги на министра и журналистов в лифте рассмешила соцсети

Попал в замес: реакция работяги на министра и журналистов в лифте рассмешила соцсети

Автор:
18 января 2023 19:06
Сообщество : Юмор
Метки: Казахстан   видео   внезапная слава   журналисты   испугался   лифт   министр   
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В Казахстане в кадр журналистов попал простой работяга, который оказался в лифте вместе с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди. Его взгляд незабываем!

В соцсетях распространяется видео, на котором министр иностранных дел Казахстана уходит от ответов на каверзные вопросы журналистов. Однако внимание интернет-пользователей привлек не чиновник, а простой рабочий, который случайно с ним в одном лифте. Мужчина собирался было выйти, но под напором братии с микрофонами и камерами растерялся и попятился назад.


Похоже, бедолага испытал серьезный стресс и нуждается во внеплановом отпуске!

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Метки: Казахстан   видео   внезапная слава   журналисты   испугался   лифт   министр   
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3  комментария
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3k
Александр Минуту назад
на пару минут стал европейцем
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40k
turyst 8 секунд назад
Это был не казахский работник, а узбекский шпион.
Начинающий.
Вот он и испугался раскрытия.
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40k
Сергей Минуту назад
Ну так же нельзя, мужика заикой сделали.
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