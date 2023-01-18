Попал в замес: реакция работяги на министра и журналистов в лифте рассмешила соцсети

В соцсетях распространяется видео, на котором министр иностранных дел Казахстана уходит от ответов на каверзные вопросы журналистов. Однако внимание интернет-пользователей привлек не чиновник, а простой рабочий, который случайно с ним в одном лифте. Мужчина собирался было выйти, но под напором братии с микрофонами и камерами растерялся и попятился назад.



