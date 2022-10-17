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Голодный курьер перекусил едой клиента

Голодный курьер перекусил едой клиента

Автор:
17 октября 2022 09:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Еда   в мире   видео   доставка   курьер   лифт   
406
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В Санкт-Петербурге голодный сотрудник службы доставки решил полакомиться едой клиента. Камера наблюдения в лифте запечатлела, как мужчина грязными руками ест одно из заказанных блюд.
Курьер попытался спрятаться от камеры, но не догадался, что в зеркале всё видно.

Источник:

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Метки: Еда   в мире   видео   доставка   курьер   лифт   
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15  комментариев
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44k
Цыц тут у меня Час назад
Одна из причин почему я не заказываю еду а дом.
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31k
Teodor 6 минут назад
"Человек голоден - просит стакан чаю и бутерброд с сыром, что тут такого..?"
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1
yacTpe6 12 минут назад
Смысл сего дияния? Тупо нагадить.
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−8
Антон 20 минут назад
Это не голодный курьер а тупая жирная свинья.
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31k
MatveiVainrub 21 минуту назад
Гений преступного мира .
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442
Vladislav Grigorenko 22 минуты назад
Грамотный уход из поля наблюдения. Как в анекдоте: - ты где фингал под глаз получил? - пинали по жопе, но я увернулся!
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20k
ЦСКА Полчаса назад
Питер жгет!!!
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2k
SHAGREEN 41 минуту назад
А теперь вопрос знатокам. Зачем тупое быдло перевернуло камеру?
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7k
schmubu Час назад
- Штирлиц! - подумал Штирлиц, глядя в зеркало, - Ишь как вырядился!..

а чо, их не кормят там, на доставке?
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23k
Егор Час назад
Безобразие какое. Грязными руками! Ложку с собой почему не носит?
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