Голодный курьер перекусил едой клиента

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В Санкт-Петербурге голодный сотрудник службы доставки решил полакомиться едой клиента. Камера наблюдения в лифте запечатлела, как мужчина грязными руками ест одно из заказанных блюд.
Курьер попытался спрятаться от камеры, но не догадался, что в зеркале всё видно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а чо, их не кормят там, на доставке?