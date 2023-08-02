В США участник движения BLM решил поживиться в магазине, но грабёж пошёл не по плану

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Хозяева лавки не испугались и дали достойный отпор.
Парень по-свойски хозяйничал в магазине и спокойно «обносил» полки с товаром. Платить, естественно, не собирался. Но не на тех напал.
Хозяевами торговой точки оказались индусы. Они не стали разбираться кто там за BLM, а кто против. Просто взяли палку и как следует «воспитали» горе-грабителя.
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Я надеюсь они его в подсобке на цепь посадил и пусть моральный ущерб отрабатывает. В магазине чёрная работа всегда найдётся. Палка в качестве зарплаты.
Молодцы мужики. Норм так наваляли.
Как кассу миновал получил по жопе. Больно, запоминающееся но не опасно. Через месяц сможет сидеть.