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В США участник движения BLM решил поживиться в магазине, но грабёж пошёл не по плану

В США участник движения BLM решил поживиться в магазине, но грабёж пошёл не по плану

Автор:
02 августа 2023 18:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: BLM   Видео   США   грабитель   лавка   магазин   наказание   
1792
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Хозяева лавки не испугались и дали достойный отпор.

Парень по-свойски хозяйничал в магазине и спокойно «обносил» полки с товаром. Платить, естественно, не собирался. Но не на тех напал.

Хозяевами торговой точки оказались индусы. Они не стали разбираться кто там за BLM, а кто против. Просто взяли палку и как следует «воспитали» горе-грабителя.

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Метки: BLM   Видео   США   грабитель   лавка   магазин   наказание   
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47  комментариев
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112k
parallax Час назад
Что-то долго они ждали. Кстати, в Африке от воровства именно так и лечат - палкой.
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10k
Борис Карабанов Полминуты назад
Блин, оказывается, я циничный садист ...
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88k
Taras Kozalupko 6 минут назад
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1k
Mikhail 7 минут назад
ударами это сложно назвать, просто отшлепал палкой
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1k
D. K 10 минут назад
Ну он же кричит что окей...значит нравится.
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51
Андрей 11 минут назад
Как же приятно смотреть...
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11k
ScorpionDS 11 минут назад
Индусы стали забывать родину, иначе непонятно где танец?
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41
Dmitry 16 минут назад
Это видео относится к категории "странно удовлетворительное, успокающее, гармоничное".
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34k
АнтонПолднев 18 минут назад
Ля красавчики

Я надеюсь они его в подсобке на цепь посадил и пусть моральный ущерб отрабатывает. В магазине чёрная работа всегда найдётся. Палка в качестве зарплаты.
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414
Дмитрий Самохин 22 минуты назад
Я не могу понять почему он остановился? какие причины? кто разбирается поясните
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1k
Николай 24 минуты назад
И кстати, автор. Это не участник движения БЛМ скорее всего а тупо нигер.
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1k
Николай Полчаса назад
Нигер налутил себе люлей...
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1k
Николай Полчаса назад
Сцуко!!!!! Офигенно, но надо по рукам было)
Молодцы мужики. Норм так наваляли.
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35k
Опаньки Полчаса назад
все как 200 лет назад
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33k
Юр21 Полчаса назад
На негре и синяков то не видно!
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19k
Robin Hood Полчаса назад
А после надо было швабру засунуть этому ниГГеру в жопу. Получилось бы ...

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11k
Летучий Мыш Полчаса назад
Экзекуция начинается с 1:20 примерно. Ляпота
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4k
Dmitry_61rus Полчаса назад
Сразу не били, потому как теоретически мог на кассе расплатиться. Хотя о чем это я. :-)
Как кассу миновал получил по жопе. Больно, запоминающееся но не опасно. Через месяц сможет сидеть.
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50k
turyst Полчаса назад
Азия, это вам не хухры-мухры!
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8k
soar Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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32k
Ashabad Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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