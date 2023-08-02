В США участник движения BLM решил поживиться в магазине, но грабёж пошёл не по плану

Парень по-свойски хозяйничал в магазине и спокойно «обносил» полки с товаром. Платить, естественно, не собирался. Но не на тех напал.

Хозяевами торговой точки оказались индусы. Они не стали разбираться кто там за BLM, а кто против. Просто взяли палку и как следует «воспитали» горе-грабителя.