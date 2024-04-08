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На западе Германии корова зашла в строительный магазин

На западе Германии корова зашла в строительный магазин

Автор:
08 апреля 2024 11:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Германия   животные   корова   магазин   строительный магазин   
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Фермер привёз корову на чистку копыт в городок Дрольсхаген. Но та убежала и нашла убежище в магазине строительных красок. Животное грациозно прошло мимо полок с товаром, почти ничего не уронив.



На место прибыла полиция, фермер и хозяин магазина. Они палками выгнали корову на улицу, где её поджидал скотовоз. Предприниматель шутит, что перед педикюром животное решило проверить, какие цвета сейчас в моде. Обозреватель BILD Шарлотта Манке объединила слова «корова» (Kuh) и «клиентура» (Kundschaft) в каламбур KUHndschaft.

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Метки: Видео   Германия   животные   корова   магазин   строительный магазин   
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GoodNeon
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