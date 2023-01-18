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Верховная Рада запретила называть зайца "русаком"

Верховная Рада запретила называть зайца "русаком"

Автор:
18 января 2023 09:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Заяц   Украина   видео   животные   переименование   политика   смешно   
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Теперь на Украине будут бегать заяц-беляк и заяц серый. Политкорректно и без ассоциаций с Россией.

После череды переименований на Украине добрались и до животных. Жертвой власти Незалэжной стал заяц-русак. Строка о запрете биологического названия грызуна появилась в новостной передаче телеканала "1+1".


Между тем, термин "русак" связан с окраской животного. Этот заяц остается русым круглый год. В отличие от своего родственника - беляка, который меняет цвет шубки на белый с наступлением холодов.

Однако это объяснение, наверное, украинскому парламенту показалось недостаточным, и от греха подальше зайца принесли в жертву разуму и логике.


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Метки: Ynews   Заяц   Украина   видео   животные   переименование   политика   смешно   
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5  комментариев
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Dimon 23 минуты назад
Реально страна дураков БЫЛА! У них чубы трещат и шаровары подгорают, а им важнее памятники сносить и названия придумывать... Скорее бы все закончилось! Пора весной землю пахать, поля засеивать и заводы с жильём восстанавливать, как и 75 лет назад! Всё сможем и осилим, главное без чубатых! Работайте братья!
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17k
Топпер Харли 20 минут назад
Руслану бл.ь переименуйте! ДБ!
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1k
Ksenia2 23 минуты назад
А цвет волос русый они не хотят запретить? Ну чтоб два раза не вставать. Где там картинка с Лавровым...
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9k
Ф Ив Полчаса назад
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121
Yury 39 минут назад
Жуков=Хрущев
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