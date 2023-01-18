Верховная Рада запретила называть зайца "русаком"

Между тем, термин "русак" связан с окраской животного. Этот заяц остается русым круглый год. В отличие от своего родственника - беляка, который меняет цвет шубки на белый с наступлением холодов.

Однако это объяснение, наверное, украинскому парламенту показалось недостаточным, и от греха подальше зайца принесли в жертву разуму и логике.