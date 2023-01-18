Верховная Рада запретила называть зайца "русаком"

Теперь на Украине будут бегать заяц-беляк и заяц серый. Политкорректно и без ассоциаций с Россией.
После череды переименований на Украине добрались и до животных. Жертвой власти Незалэжной стал заяц-русак. Строка о запрете биологического названия грызуна появилась в новостной передаче телеканала "1+1".
Между тем, термин "русак" связан с окраской животного. Этот заяц остается русым круглый год. В отличие от своего родственника - беляка, который меняет цвет шубки на белый с наступлением холодов.
Однако это объяснение, наверное, украинскому парламенту показалось недостаточным, и от греха подальше зайца принесли в жертву разуму и логике.
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