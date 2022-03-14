Охотничий кот притащил домой крупную добычу

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В сети появилось видео с котом, который несёт домой добычу. Пушистый охотник попытался зайти в помещение, однако мужчина не позволил ему осуществить задуманное.
Кот принёс к двери добычу, которая больше него самого и попытался зайти в здание.
Источник:
АНТИФИШКИ
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