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Охотничий кот притащил домой крупную добычу

Охотничий кот притащил домой крупную добычу (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2022 10:29
Сообщество : Животные
Метки: Заяц   видео   добыча   животные   кот   охотник   прикол   
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В сети появилось видео с котом, который несёт домой добычу. Пушистый охотник попытался зайти в помещение, однако мужчина не позволил ему осуществить задуманное.
Кот принёс к двери добычу, которая больше него самого и попытался зайти в здание.

Источник:

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Метки: Заяц   видео   добыча   животные   кот   охотник   прикол   
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15  комментариев
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4k
Наталья 2 часа назад
С таким котом с голоду не умрёшь
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27k
Aqueronte Минуту назад
Падежного подобрал, у нас кошка так курицу принесла, пошли к соседке, она курей держала, та признала, сказала та сама издохла и ее просто выбросили а кошка подобрала.
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4k
Petr Chernyshev 6 минут назад
В следующий раз на волка собирается.
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1k
Froll 22 минуты назад
К моему другу голубь залетел в квартиру.Кот его быстро поймал,а вот у кота отобрать добычу было почти невозможно.Шипел,рычал,но не отдавал.Пришлось с пулевизатором отнимать.
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713
Graboid 24 минуты назад
кот думает : мышь-переросток ... попалась ...
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902
Hallo FreeSpace 52 минуты назад
Офигеть , а они так могут ?
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20k
Luc72 Час назад
Судя по ушкам - это кролик, соседский
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12k
Александр Час назад
Думаю, это кролик убитый хозяином и его дали коту побаловаться.
Кролик не такой безобидный как кажется, кот его не одолеет.
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6k
Максим Час назад
Смотрел без звука, но как по мне, нельзя кота лишать законной добычи. Сам убил, сам съел.
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10k
Alexander 2 часа назад
Был бы у меня такой кот, я бы может и не женился бы никогда...
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27k
Vazari 2 часа назад
Вот это кот!
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