Храбрый курьер прогнал медведя

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Некоторые курьеры не остановятся ни перед чем, чтобы вовремя доставить клиенту заказ. Даже перед грозным хищным зверем. В американском городе Апленд сотрудник курьерской службы прибыл с посылкой к частному дому и встретил у ворот медведя.
Владелец дома увидел медведя через камеры видеонаблюдения и предупредил курьера о хищнике на заборе. Сотрудник курьерской службы оказался не робкого десятка. Он поднял руки и развел их в стороны, чтобы казаться больше. Это помогло. Медведь спустился с забора и убежал.
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У самих постоянно то еноты воруют, то скунсы воняют, то медведи во дворе, то аллигаторы или змеи в бассейнах....
Дикари