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Храбрый курьер прогнал медведя

Храбрый курьер прогнал медведя (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 09:45
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   США   в мире   видео   животные   курьер   медведь   
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Некоторые курьеры не остановятся ни перед чем, чтобы вовремя доставить клиенту заказ. Даже перед грозным хищным зверем. В американском городе Апленд сотрудник курьерской службы прибыл с посылкой к частному дому и встретил у ворот медведя.
Владелец дома увидел медведя через камеры видеонаблюдения и предупредил курьера о хищнике на заборе. Сотрудник курьерской службы оказался не робкого десятка. Он поднял руки и развел их в стороны, чтобы казаться больше. Это помогло. Медведь спустился с забора и убежал.

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Метки: Ynews   США   в мире   видео   животные   курьер   медведь   
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Батончик с маком Полчаса назад
И эти люди говорят про медведей на улицах России.
У самих постоянно то еноты воруют, то скунсы воняют, то медведи во дворе, то аллигаторы или змеи в бассейнах....
Дикари
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Dobriy drug

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