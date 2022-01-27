Храбрый курьер прогнал медведя

Владелец дома увидел медведя через камеры видеонаблюдения и предупредил курьера о хищнике на заборе. Сотрудник курьерской службы оказался не робкого десятка. Он поднял руки и развел их в стороны, чтобы казаться больше. Это помогло. Медведь спустился с забора и убежал.