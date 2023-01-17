Секретная схема заработка на пенсии

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Женщина с пенсией 12 тысяч рублей рассказала работнице банка о своём дополнительном заработке. Общий месячный доход пенсионерки составляет 372 тысячи рублей.
Женщина без особого стеснения рассказала, как легко зарабатывает несколько сотен тысяч рублей.
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