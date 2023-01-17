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Секретная схема заработка на пенсии

Секретная схема заработка на пенсии

Автор:
17 января 2023 10:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Доход   видео   женщина   заработок   пенсионерка   пенсия   
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Женщина с пенсией 12 тысяч рублей рассказала работнице банка о своём дополнительном заработке. Общий месячный доход пенсионерки составляет 372 тысячи рублей.
Женщина без особого стеснения рассказала, как легко зарабатывает несколько сотен тысяч рублей.

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Метки: Доход   видео   женщина   заработок   пенсионерка   пенсия   
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17  комментариев
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5k
A Полчаса назад
Надо отдать должное сотруднице банка, не заржала))
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42k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 минуты назад
ШТА !?
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24k
Дмитрий 4 минуты назад
Сбер:
- Утечка персональных данных? Не, не слышали...
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52k
smakido 7 минут назад
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381
ZeroCross.ru 7 минут назад
в автомоле как-то работал - там бабуля ходила по офисам (ведро воды и тряпка), все очень аккуратно, чистенько мыла, заботливо - от 500 до 1000 руб с офиса полчаса работы с 8 утра до 20.00 (не будем считать чужое баблишко ?) Потом только узнали, что бывшая олимпийка - выносливость, приветливость, религиозность(помоет-перекрестит :)...у нас запчасти как-то приобрела на любимую "ташку" (шевроле тахо)
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3
borisowandrey 10 минут назад
А разве эта конторка может обнародовать видео с клиентом?
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6k
sumrаknn 17 минут назад
Если доход больше трети миллиона в месяц, то какой кредит она хочет? Тысяч 10?
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4k
brotherirk 24 минуты назад
а я ей верю
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7k
Том Сойер 37 минут назад

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3k
lekha-fil 38 минут назад
А выглядит на 8 тысяч пенсии.
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8k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Было бы смешно, если бы не было так печально.
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189
Хухрмухр Колька Валеркин сын 16 минут назад
У него жена в европе.С дочкой.
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6k
Дмитрий 59 минут назад
Бабушка либо больная(что не исключается), либо прям стебётся от души.
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
А на йух ей кредит, с такими-то доходами? Пугалкинский "дворец" в Грязи собралась выкупить?
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1k
Lexx Час назад
Ну раз цифра стабильная, значит содержательница притона.
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