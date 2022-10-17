Конфликт подростков и женщины с неожиданным финалом

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Подростки выполняли трюки на велосипедах BMX, а приятель снимал их на видео. Женщине не понравилось, что она попала в кадр и героиня ролика в грубой форме потребовала прекратить съемку.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Похожий случай уже был, только с самокатом, папа заступился за сыночка.
И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ...
Статья 116. Побои
наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
С большой долей вероятности
Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью
ч.2 а), в)
наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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Если у пиз.дюков нет крыши а у бабы есть подхваты, конечно сложно, но тем не менее.....
Статья 213. Хулиганство ч.2
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.