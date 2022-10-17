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Конфликт подростков и женщины с неожиданным финалом

Конфликт подростков и женщины с неожиданным финалом

Автор:
17 октября 2022 08:26
Метки: видео   внезапно   женщина   конфликт   неожиданно   подростки   
311
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Подростки выполняли трюки на велосипедах BMX, а приятель снимал их на видео. Женщине не понравилось, что она попала в кадр и героиня ролика в грубой форме потребовала прекратить съемку.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: видео   внезапно   женщина   конфликт   неожиданно   подростки   
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8  комментариев
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8k
МихА Полчаса назад
Взбесившегося бегемота не оправдываю, но за такие действия с великом случаются очень неприятные последствия...
Похожий случай уже был, только с самокатом, папа заступился за сыночка.
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44k
Цыц тут у меня 17 секунд назад
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0
[email protected] 2 минуты назад
Дядя Вова обнулился
И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ...
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1k
Макс Дорошенко 7 минут назад
Кхм ... ну во времена моей юности такое представить трудно были. Хотя и бабки придурочные попадались и тётки. Одна даже с ножом за нами бегала, то ли мяч нам порезать хотела то ли нас. Но чтобы вот так, чем-нибудь ударить и в мыслях не было. Тётка конечно не права но и парни ... куда то не туда воспитание нынешнего поколения свернуло.
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2k
pinbalist 8 минут назад
Баба, конечно, быдло то ещё, на великом в голову это перебор. Лучшим вариантом было бы просто игнорировать.
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21k
sssss3 8 минут назад
Минимум
Статья 116. Побои
наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
С большой долей вероятности
Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью
ч.2 а), в)
наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
.
Если у пиз.дюков нет крыши а у бабы есть подхваты, конечно сложно, но тем не менее.....
Статья 213. Хулиганство ч.2
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
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49k
dima423 20 минут назад
ну так ей и надо) напросилась тупая пи*да))
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