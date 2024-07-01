В Севастополе пенсионерка облила зеленкой продавщицу

Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч

В Уфе полицейский три месяца обманом удерживал пенсионерку, выманив у женщины 11 миллионов рублей

В Москве пенсионерка погибла от удара током, наступив в подъезде на оголённый провод

В Магаданской области пенсионерка отбилась от медведицы

«Тебе чё не нравится, эй?!»: в Самаре неадекватный водитель наорал на пенсионерку в автобусе

Парикмахер из Перми накричала на пенсионерку и заставила подметать пол за то, что у старушки не...