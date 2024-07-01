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В Севастополе пенсионерка облила зеленкой продавщицу

В Севастополе пенсионерка облила зеленкой продавщицу

Автор:
01 июля 2024 06:03
Метки: Видео   Крым   Севастополь   магазин   пенсионерка   продавщица   
1544
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В одном из магазинов Севастополя произошёл конфликт между посетительницей и продавщицей. Пенсионерка облила зеленкой замужнюю сотрудницу магазина, которая якобы пыталась увести её сына из семьи.

Пенсионерка пришла на работу к 46-летней Анне и устроила скандал. Женщина решила, что сотрудница магазина якобы уводит её сына из семьи. Она начала оскорблять продавщицуи облила зелёнкой. А уже на улице женщина кинула в сотрудницу кирпич. К счастью, мимо.

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Метки: Видео   Крым   Севастополь   магазин   пенсионерка   продавщица   
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5  комментариев
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
хохляцкая привычка осталась..все что шевелится..обливать Зеленкой?
хорошо что не кислотой...**анутая.
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7k
Lexx 56 минут назад
Дайте угадаю. Бабке ничего не будет потому, что она старая!
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5k
Terminator 56 минут назад
у старухи своей жизни нет, дитяткой занимается
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41k
russger 58 минут назад
Веселят фразы типа "увела мужика". Типа баран такой безвольный. Захочет - сам уйдёт, не захочет - ни однаа баба не справится.
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1k
Quantimus Час назад
У меня только один вопрос, почему бабы прутся на разборки с любовницами своих мужей или сыновей, а не разбираются со своими мужьями или сыновьями?! Это как в анекдоте (только в данном случае заменить жену на мужа, а мужчин на женщин):

- Подсудимый, вы застали жену с любовником и убили её, но любовника не
тронули. Почему?
- Ваша честь, я решил, что лучше один раз убить одну женщину, чем каждую
неделю убивать по мужчине...
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Себастьян Перейра
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