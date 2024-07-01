В Севастополе пенсионерка облила зеленкой продавщицу

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В одном из магазинов Севастополя произошёл конфликт между посетительницей и продавщицей. Пенсионерка облила зеленкой замужнюю сотрудницу магазина, которая якобы пыталась увести её сына из семьи.
Пенсионерка пришла на работу к 46-летней Анне и устроила скандал. Женщина решила, что сотрудница магазина якобы уводит её сына из семьи. Она начала оскорблять продавщицуи облила зелёнкой. А уже на улице женщина кинула в сотрудницу кирпич. К счастью, мимо.
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Метки: Видео Крым Севастополь магазин пенсионерка продавщица
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