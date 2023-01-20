Пенсионерка плюнула на девочку и подралась с её матерью в супермаркете

Жители Саратова уже не в первый раз сталкиваются с городской сумасшедшей и хотят, чтобы её упекли в дурку.
Неадекватная пенсионерка, следуя заветам Шапокляк, устроила в саратовской "Пятёрочке" на улице Тульской настоящий бедлам. Женщина в красной куртке беспричинно плюнула на волосы 8-летней девочке, а затем подралась с её матерью, которая заступилась за своё чадо. После недолгой потасовки пенсионерка решила убежать из магазина, но и здесь она совершила мерзкую пакость, столкнув со ступеней женщину, которая со всего размаху упала на асфальт и наверняка травмировалась.
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Примечательно, что эту сумасшедшую в Заводском районе знают давно. Местные жители рассказывают, что женщина ранее прыгала по машинам, гоняла по магазину другую женщину, подкарауливала детей на площадке, однако отступала, завидя взрослых, при поездке в маршрутке делала вид, что читает заговоры. Горожане просят местные власти отправить её на лечение, пока не случилось что-нибудь непоправимое. Надеемся, что на этот раз чиновники отреагируют незамедлительно, поскольку в ролике видно, насколько пенсионерка социально опасна.
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