Пенсионерка плюнула на девочку и подралась с её матерью в супермаркете

Неадекватная пенсионерка, следуя заветам Шапокляк, устроила в саратовской "Пятёрочке" на улице Тульской настоящий бедлам. Женщина в красной куртке беспричинно плюнула на волосы 8-летней девочке, а затем подралась с её матерью, которая заступилась за своё чадо. После недолгой потасовки пенсионерка решила убежать из магазина, но и здесь она совершила мерзкую пакость, столкнув со ступеней женщину, которая со всего размаху упала на асфальт и наверняка травмировалась.