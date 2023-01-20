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Пенсионерка плюнула на девочку и подралась с её матерью в супермаркете

Пенсионерка плюнула на девочку и подралась с её матерью в супермаркете

Автор:
20 января 2023 14:57
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   пенсионерка   саратов   сумашедшая   супермаркет   
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Жители Саратова уже не в первый раз сталкиваются с городской сумасшедшей и хотят, чтобы её упекли в дурку.

Неадекватная пенсионерка, следуя заветам Шапокляк, устроила в саратовской "Пятёрочке" на улице Тульской настоящий бедлам. Женщина в красной куртке беспричинно плюнула на волосы 8-летней девочке, а затем подралась с её матерью, которая заступилась за своё чадо. После недолгой потасовки пенсионерка решила убежать из магазина, но и здесь она совершила мерзкую пакость, столкнув со ступеней женщину, которая со всего размаху упала на асфальт и наверняка травмировалась.

Примечательно, что эту сумасшедшую в Заводском районе знают давно. Местные жители рассказывают, что женщина ранее прыгала по машинам, гоняла по магазину другую женщину, подкарауливала детей на площадке, однако отступала, завидя взрослых, при поездке в маршрутке делала вид, что читает заговоры. Горожане просят местные власти отправить её на лечение, пока не случилось что-нибудь непоправимое. Надеемся, что на этот раз чиновники отреагируют незамедлительно, поскольку в ролике видно, насколько пенсионерка социально опасна.

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Метки: видео   драка   пенсионерка   саратов   сумашедшая   супермаркет   
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11  комментариев
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17k
fanatik115 50 минут назад
зря отменили принудительную психиатрию.
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10k
Oleg 5 минут назад
"Надеемся, что на этот раз чиновники отреагируют незамедлительно" - ага, они обязательно незамедлительно ничего не сделают.
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17k
Вася 8 минут назад
На.х.уй пристрелить тварь бешеную
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59k
Опиум для народа 17 минут назад
Такие должны сидеть в дурке пожизненно.
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416
дмитрий 38 минут назад
я не знаю что-бы сделал (у меня дочь 6 лет)... Но в голове мысль меси [мат]....ь
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8k
SuperTroll 45 минут назад
Женщину в конце со ступенек конечно жестко толкнула. Там переломы рук могут быть легко..
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134
Николай Пауков SuperTroll 16 минут назад
Да и ключицу так легко сломать, но там вроде вектор под норм углом. Нормально всё скорее всего.
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628
Uganda 51 минуту назад
3 причины помещения человека в психушку: 1. Он опасен для себя. 2. Он опасен для окружающих. 3. Он не может о себе заботиться (речь не о пожилых, а именно о больных на голову). Не обязательно, чтобы все 3 причины присутствовали. Достаточно одной. Вывод. Если ее не привлекут к лечению, можно привлечь к ответственности надзорные власти.
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