Украинскому стримеру пришлось переступить через свою гордость, чтобы пройти задание в игре

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Украинский стример столкнулся с трудностями в игре «Hogwarts Legacy», действие которой разворачивается в фэнтезийной вселенной «Гарри Поттера». По заданию парню нужно было выучить заклинание и нарисовать его символ. Однако по иронии судьбы этим символом оказалась буква Z.
Почти непроходимая миссия
Куда только рука Кремля не дотягивается! В видео присутствует ненормативная лексика.
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