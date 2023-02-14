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Украинскому стримеру пришлось переступить через свою гордость, чтобы пройти задание в игре

Украинскому стримеру пришлось переступить через свою гордость, чтобы пройти задание в игре

Автор:
14 февраля 2023 10:04
Сообщество : Игромир
Метки: Hogwarts Legacy   Прикол   Юмор   видео   гарри поттер   геймер   игра   политика   
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Украинский стример столкнулся с трудностями в игре «Hogwarts Legacy», действие которой разворачивается в фэнтезийной вселенной «Гарри Поттера». По заданию парню нужно было выучить заклинание и нарисовать его символ. Однако по иронии судьбы этим символом оказалась буква Z.

Почти непроходимая миссия

Куда только рука Кремля не дотягивается! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Hogwarts Legacy   Прикол   Юмор   видео   гарри поттер   геймер   игра   политика   
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5  комментариев
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9k
Владимир Полчаса назад
[мат] конечно..... Непроходимые дебилы!
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2k
Pioner76 9 минут назад
Долбохохлу повезло, что только Z, а не ZOV.
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2k
Василий Афиногенов 20 минут назад

Ссылка vk.com
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7k
tamin 21 минуту назад
Zдоровья им, хОрОшегО настроения и vысоких достижений! После того, как цели сво будут достигнуты!
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1k
Faithless Полчаса назад
Сейчас вся эта страна стримеров сталкивается с трудностями при написании букв, зачем отдельный пост этому посвящать?
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