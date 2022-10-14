Понятный каждому жителю России язык

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В России проживает более 190 народов и они говорят на 277 языках и диалектах. Однако есть один особый язык, который понятен каждому россиянину.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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На одном заводе объявили месячник без мата. Все взяли на себя обязательства не использовать матерные слова. Через короткое время резко падает производительность труда, норму работники не выполняют, план не дают. Пошли разбираться. Начальника цеха спрашивают, в чем дело? Отвечает: раньше как было - крикнешь: "Иван, передай вот эту х.у.ё.вину!" - и всё делается, а сейчас, пока вспомнишь, как она называется...
но вот на матерящуюся женщину смотреть тошнотно.
Я вот - строитель со стажем 30+ лет, и "да, я умею на НЁМ разговаривать".
А женщина моя работает в системе соцобеспечения.
На работе ей "на НЁМ" разговаривать "невместно", но дома она иногда срывается в ответ на вопрос "любимка, как день прошёл?"
И меня не тошнит от её матерных описаний общения со впавшими в маразм и кляузничество стариками и старушками.
Потому что я сам регулярно сталкиваюсь "по работе" с такими феерическими дебилами и мудаками, что на "литературном русском" их самих и их поведение описать попросту невозможно.