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Понятный каждому жителю России язык

Понятный каждому жителю России язык

Автор:
14 октября 2022 11:07
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Россия   Юмор   видео   маты   русский язык   язык   
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В России проживает более 190 народов и они говорят на 277 языках и диалектах. Однако есть один особый язык, который понятен каждому россиянину.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Курьезы   Прикол   Россия   Юмор   видео   маты   русский язык   язык   
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11  комментариев
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989
Мария Коненкова 44 минуты назад
Ещё анекдот есть на эту тему.
На одном заводе объявили месячник без мата. Все взяли на себя обязательства не использовать матерные слова. Через короткое время резко падает производительность труда, норму работники не выполняют, план не дают. Пошли разбираться. Начальника цеха спрашивают, в чем дело? Отвечает: раньше как было - крикнешь: "Иван, передай вот эту х.у.ё.вину!" - и всё делается, а сейчас, пока вспомнишь, как она называется...
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2k
SHAGREEN 7 минут назад
Напуя допуя напуярили? Распуяривайте на пуй!
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38k
Александр 9 минут назад
Давным давно работал в геофизической партии, "в поле". Ну основной контингент рабочих был Татары. И они, короче все любили рыбалку. Запомнился один разговор двух татар... кешельме - бешельме айдар аусен сикен малай (что то по ихнему), - потом разводит руки - ВОТ ТАКАЯ ЩУКА БЛ№ )
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11k
Ivan 48 минут назад

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6k
hhwost 52 минуты назад
строители матом не ругаются, строители на нём разговаривают.
но вот на матерящуюся женщину смотреть тошнотно.
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28k
Владимир 53 минуты назад
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558k
АРОН Час назад
А ведь и не поспоришь...
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