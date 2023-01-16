Глава города назвал журналистов «проститутками» из-за репортажа о гнилых трубах в жилом доме

Город Печора находится в Коми и там происходят интересные дела. Журналисты, которые работают в «Известиях», сняли репортаж о доме, где прогнили все трубы. Из-за этого нет отопления и не работает мусоропровод. После этого они обратились к главе города Валерию Серову за комментариями.

А тот сначала заявил, что не собирается общаться «с невоспитанными идиотами», а позже ещё и назвал журналиста «проституткой».

Потом всё же встретился с корреспондентом, но беседу повёл в том ключе, что якобы жильцы сами виноваты в том, что у них нет отопления.