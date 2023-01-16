Глава города назвал журналистов «проститутками» из-за репортажа о гнилых трубах в жилом доме

И отказался с ними разговаривать.
Город Печора находится в Коми и там происходят интересные дела. Журналисты, которые работают в «Известиях», сняли репортаж о доме, где прогнили все трубы. Из-за этого нет отопления и не работает мусоропровод. После этого они обратились к главе города Валерию Серову за комментариями.
А тот сначала заявил, что не собирается общаться «с невоспитанными идиотами», а позже ещё и назвал журналиста «проституткой».
Потом всё же встретился с корреспондентом, но беседу повёл в том ключе, что якобы жильцы сами виноваты в том, что у них нет отопления.
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Чем это закончится - не ясно. История с домом, который, по сути, находится в аварийном состоянии, только начинается.
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А тут взял и сорвался, в итоге при случае обрушится гнев вышестоящего и полетит голова... правда скорее всего в сторону другой должности, не разбрасываться же ценными кадрами.
Всё на 100% ясно.История закончится внеочерредным премированнием этого самого чинуши за отличную службу и полный порядок в отчётных документах.