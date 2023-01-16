FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6825 постов • 987 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Глава города назвал журналистов «проститутками» из-за репортажа о гнилых трубах в жилом доме

Глава города назвал журналистов «проститутками» из-за репортажа о гнилых трубах в жилом доме

Автор:
16 января 2023 14:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Коми   Печора   глава   город   дом   журналист   корреспондент   трубы   
1134
1
1

И отказался с ними разговаривать.

Город Печора находится в Коми и там происходят интересные дела. Журналисты, которые работают в «Известиях», сняли репортаж о доме, где прогнили все трубы. Из-за этого нет отопления и не работает мусоропровод. После этого они обратились к главе города Валерию Серову за комментариями.

А тот сначала заявил, что не собирается общаться «с невоспитанными идиотами», а позже ещё и назвал журналиста «проституткой».

Потом всё же встретился с корреспондентом, но беседу повёл в том ключе, что якобы жильцы сами виноваты в том, что у них нет отопления.

Чем это закончится - не ясно. История с домом, который, по сути, находится в аварийном состоянии, только начинается.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Коми   Печора   глава   город   дом   журналист   корреспондент   трубы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Б.Касторский Час назад
Совсем одурели от власти. Нет бы как раньше: да, проблема! Беда-беда. На этот год не запланирован капитальный ремонт, но мы сделаем всё что можем. Следующий год обязательно предусмотрим и всё отремонтируем так, что на века! Денег нет, но вы держитесь!
А тут взял и сорвался, в итоге при случае обрушится гнев вышестоящего и полетит голова... правда скорее всего в сторону другой должности, не разбрасываться же ценными кадрами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Stargazer 4 минуты назад
"Чем это закончится - не ясно". Странный какой автор, однако.
Всё на 100% ясно.История закончится внеочерредным премированнием этого самого чинуши за отличную службу и полный порядок в отчётных документах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий 12 минут назад
Да ладно! Мэр уже извинился поди, сказал, что его не правильно поняли, что прос....ки не журналисты, а.....кто тогда? И вообще развели пАнимаешь. Человек не готовился отвечать, а здесь к нему с какими то палками в лицо тычут....Фулюганы!... Или прос....тки всё же? Этот вопрос мэром уточняется ещё.(Для особо убитых это сарказм!!!!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dema 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antonium 22 минуты назад
Типичное лицо российского чиновника. Журналисты молодцы, надо освещать проблему, если эти "господа" ее не решают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Serg2001 40 минут назад
Главу города переселить в этот дом, а жильцов в его дом. Уверен, что все поместятся. И все будут довольны. Глава будет жить в пригодном (по его мнению жилье), ну и жильцы, я думаю, будут не в претензии... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
макс 49 минут назад
По идее журналисты должны снимать репортажи про то, как Европа очередной год "замерзает", но что-то пошло не так...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
579
Uganda 52 минуты назад
Чинуши как всегда не при делах, некоторые ведут себя даже дерзко. Однако, даже по своему дому отмечал, что перед НГ вывесили список должников. Это примерно 50% от количества квартир. Долги там не менее 10 тыщ. Самая большая сумма 30 тыщ. В целом это не выглядит критично, но в рыночных условиях это может привести к похожим ситуациям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

193175



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как растут фисташки и почему их собирают только ночью
Как растут фисташки и почему их собирают только ночью
30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии
30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии
Набирающие популярность в сообществах
Дача вместо американской мечты
Дача вместо американской мечты
Почему невозможен Карибский кризис 2.0
Почему невозможен Карибский кризис 2.0
Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет
Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куда же делась рыба?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#люди#картинки#Фотографии#подборка#интересное#соцсети#познавательно#Интересные
#Юмор#интересно#факты#кино#животные#Россия#страна#шоу бизнес#Жизнь#роль
#история#Прикол#забавно#позитив#Приколы#в мире#дети#удивительно#фильм#съемка
Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет Слонёнок мешает журналисту вести репортаж Слонёнок мешает журналисту вести репортаж Мужик в одиночку раскидал шайку грабителей, которые хотели «обнести» его дом Мужик в одиночку раскидал шайку грабителей, которые хотели «обнести» его дом "Тайный Санта" оставил подарок у двери дома девушки "Тайный Санта" оставил подарок у двери дома девушки Эффектные покатушки водопроводчика Марио по улицам города Эффектные покатушки водопроводчика Марио по улицам города Домик в деревне, способный удивить Домик в деревне, способный удивить

На что жалуетесь?

Вернуться