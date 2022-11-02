Эффектные покатушки водопроводчика Марио по улицам города

134
1
1
Мужчина, облаченный в костюм водопроводчика Марио из одноименной видеоигры, прокатился по улицам города. С помощью пиротехнических изделий он придал своей поездке зрелищности.
Тот самый момент, когда прошёл финальный уровень и победил дракона.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Танцы гостей на арабо-еврейской свадьбе
- Неудачное знакомство с виртуальной реальностью
- Неудачная попытка мужчины вспомнить молодость
- Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу
- Чудесное исцеление инвалида-колясочника
Новости партнёров
реклама