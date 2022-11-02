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Эффектные покатушки водопроводчика Марио по улицам города

Эффектные покатушки водопроводчика Марио по улицам города

Автор:
02 ноября 2022 09:57
Метки: Прикол   видео   город   люди   марио   поездка   фейерверк   
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Мужчина, облаченный в костюм водопроводчика Марио из одноименной видеоигры, прокатился по улицам города. С помощью пиротехнических изделий он придал своей поездке зрелищности.
Тот самый момент, когда прошёл финальный уровень и победил дракона⁠⁠.

Источник:

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Метки: Прикол   видео   город   люди   марио   поездка   фейерверк   
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Вася 57 минут назад
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