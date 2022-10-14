Прогулка по старому дому Курта Кобейна

364
1
1
Мужчина прогулялся по старому дому, в котором когда-то жил лидер группы «Nirvana» Курта Кобейн вместе со своей женой и дочерью. Автор видео сопоставил архивные фотографии музыканта с местами, в которых они были сделаны.
Музыка в видео: Nirvana - Something In The Way
Жилище известного музыканта на момент съемки видео находилось в заброшенном состоянии.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Прогулка по местам съемок фильма "Кавказская пленница"
- Станок для упаковки товара из 1963 года
- Уютный дом на колёсах
- Эффектный снос китайских многоэтажек
- Мастерство с годами не уходит
Метки: видео дом интересно курт кобейн тогда и сейчас фото
Новости партнёров