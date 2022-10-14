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Прогулка по старому дому Курта Кобейна

Прогулка по старому дому Курта Кобейна

Автор:
14 октября 2022 12:40
Метки: видео   дом   интересно   курт кобейн   тогда и сейчас   фото   
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Мужчина прогулялся по старому дому, в котором когда-то жил лидер группы «Nirvana» Курта Кобейн вместе со своей женой и дочерью. Автор видео сопоставил архивные фотографии музыканта с местами, в которых они были сделаны.

Музыка в видео: Nirvana - Something In The Way

Жилище известного музыканта на момент съемки видео находилось в заброшенном состоянии.

Источник:

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Метки: видео   дом   интересно   курт кобейн   тогда и сейчас   фото   
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Александр 40 минут назад
Ироды. Засрали.
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Себастьян Перейра

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