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Домик в деревне, способный удивить

Домик в деревне, способный удивить

Автор:
10 ноября 2022 09:16
Метки: в мире   видео   деревня   дом   интересно   интерьер   
1617
1
1
Хорошо иметь домик в деревне. Особенно, когда этот домик способен приятным образом удивить. Владельцы этого дома решили не менять внешний вид своего жилища и сосредоточились на интерьере.
Неказистый внешний вид чтоб соседи не завидовали?

Источник:

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Метки: в мире   видео   деревня   дом   интересно   интерьер   
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15  комментариев
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4k
Babangdida 2 часа назад
Тема подвала не раскрыта
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3k
sers 4 минуты назад
Да уж дом для лохов. Стены рассыпаются, ушёл в землю, потолки низкие. Скорее это когда-то была летняя кухня пригороженная к подвалу. Пол я так понимаю на земле ниже уровня почвы на 20 см. Пол вечно будет холодный и при хорошем дожде поплывет ламинат.
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41k
Aleksandr Полчаса назад
Вертикальное видео+искажение перспективы.
КГ/АМ
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51k
smakido Час назад
К чему вся это "маскировка", в чем хитрость?!
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31k
Юр21 Час назад
И весной и осенью хозяева в грязнющих резиновых сапогах по ламинату топ-топ... Прихожей то нет, некуда уличную обувь поставить.
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1k
GoInDown 2 часа назад
Такое себе удовольствие. Если это домик на сезон (типа дачи, тогда норм). А если на постоянку, тогда не понятное для меня решение и потраченные в никуда деньги.
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23k
Егор 2 часа назад
А с участком-то что?
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16k
Booka1a 2 часа назад
всё круто, но все-таки тамбур на входе нужно было пригородить. это и тепло сохранит и меньше грязи будет в доме
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41
Alex Roland 2 часа назад
Ээээ .. спальня кухня и подвал ... что то чего то не хватает ...
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