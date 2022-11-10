Домик в деревне, способный удивить

Хорошо иметь домик в деревне. Особенно, когда этот домик способен приятным образом удивить. Владельцы этого дома решили не менять внешний вид своего жилища и сосредоточились на интерьере.

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Неказистый внешний вид чтоб соседи не завидовали?