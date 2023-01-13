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Дмитрия Назарова и его жену уволили из МХТ имени Чехова за антироссийскую позицию

Дмитрия Назарова и его жену уволили из МХТ имени Чехова за антироссийскую позицию

Автор:
13 января 2023 23:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дмитрий Назаров   Константин Хабенский   МХТ имени Чехова   антироссийские высказывания   скандал   увольнение   шоу   
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Как сообщает МК, худрук МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой. Причиной увольнения стали публичные откровенно русофобские высказывания супружеской четы относительно СВО и антироссийские настроения, которые не могут пропагандировать действующие актеры одного из главных театров страны.

Одним из самых ярких эпизодов "творчества" супругов стала перепетая песня «С чего начинается Родина», на мотив которой Назаров с женой наложили издевательские слова о трагедии в роддоме Мариуполя:

Как пишет МК, до увольнения худрук попытался вразумить Назарова, но после того, как увидел интервью артиста на Ютьюбе, где тот откровенно поливал грязью Россию, он уволил героя сериала «Кухня», а заодно и его супругу, также не скрывающую свою антироссийскую позицию.

Чуть ранее стало известно, что Минюст включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова, а также музыкального критика Артемия Троицкого.

Плюс ко всему, председатель СК Александр Бастрыкин поручил завести против Смольянинова уголовное дело из-за его высказываний.
Напомним, Смольянинов заявлял о готовности участвовать в конфликте на стороне Украины и отмечал, что ему "наплевать" на Россию.

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Метки: Дмитрий Назаров   Константин Хабенский   МХТ имени Чехова   антироссийские высказывания   скандал   увольнение   шоу   
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26  комментариев
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1k
Александр Потёмкин Час назад
Очередной... Видимо, есть "что-то-где-то" за "бугром", как-бы не отобрали... А то, "внесут в списки"...
Ну, а может, просто, "выжил из ума", бывает...
"Кухня" - комедийный сериал, там он "в тему", а вот как быть с его персонажем в "Штрафбате"?
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15k
_delphin_ 12 минут назад
Ушлепан, который думает только о себе. Впрочем, "богема" служит любой власти, им покс.
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15k
Алекс 18 минут назад
Сколько же мрази было под личиной приличных людей! Россия действительно напоминает собаку которая отряхивается выйдя из воды. Шваль во все стороны разлетается.
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32
RedPark Полчаса назад
Не выпускать из страны! Такие твари должны приносить ползу нашей стране! К Навальному его и его жену. Шить, копать и рубить
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30k
Ashabad 42 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Андрей Крылов 50 минут назад
Уволили и правильно сделали. Жаль, пока нет закона по которому таких можно будет лишить гражданства, конфисковать имущество и вытурить нафиг. Надеюсь, что такой закон примут. Давно пора.
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16k
Bill 51 минуту назад
Прибалтика всех прокормит. Говорят, для сбежавших из России лицедеев, собираются построить новый поселок городского типа недалеко от Клайпеды. Там специально будет два театра, чтобы артисты одного театра зарабатывали на жизнь, давая представления для артистов другого.
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9k
GROMOZEKA Час назад
Не удивлюсь, если этот «борец за Родину» в скором времени всплывет на земле обетованной с израильским паспортом.
Почему-то все такие борцы, на поверку оказываются гражданами именно этого государства.
И находясь там, почему-то не поют песенок, как ракеты Цахала бороздят Палестинские роддома.
Странно, правда?
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468
Папай GROMOZEKA 19 минут назад
Почему Вы так не любите Израиль? Громозека, в это стране есть очень много хорошего, и не побоюсь сказать, есть много чему поучиться. Почему, му предателей нашей страны проецируем на Израиль как страну?
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2k
Smarter Час назад
А от званий и регалий так ненавистной им России они отказаться САМИ не желают?
Ах, ну да, это же прибавка к зарплате/пенсии; это к делу не относится, да??
Денежки это другое, на что же харчеваться???
Человеческое отребье.
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6k
М С Час назад
Поделом!
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5k
!ГЕНнадий Час назад
Как мне этот урод не нравился по ТВ, а ещё и гниль вывалил...
Ему-то это похрен, но и я желаю ему нахер.
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269
Data Tutashija Час назад
За такое следует накаЗывать уголовным делом и последующей отсидкой. Это предатели и враги.
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54k
zloykoyot Час назад
Хорошо. А теперь по пятёрке на нос и в тайгу, гнуса и мошку развлекать в перерывах между валом леса.
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27k
albedo 2 часа назад
Какой мерзавец!!!!
Вот характерный пример как хороший паяц (профессионал) может быть сволочью.
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468
Папай 2 часа назад
Сколько еще сук окопалось...
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19k
Дмитрий К. 2 часа назад
Уволили- это хорошо, но по-хорошему сажать надо.
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468
Папай albedo 17 минут назад
Ты как обычно, пердишь не зная темы... ДНДсник поганый.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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