Дмитрия Назарова и его жену уволили из МХТ имени Чехова за антироссийскую позицию

Как сообщает МК, худрук МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой. Причиной увольнения стали публичные откровенно русофобские высказывания супружеской четы относительно СВО и антироссийские настроения, которые не могут пропагандировать действующие актеры одного из главных театров страны.
Одним из самых ярких эпизодов "творчества" супругов стала перепетая песня «С чего начинается Родина», на мотив которой Назаров с женой наложили издевательские слова о трагедии в роддоме Мариуполя:
Как пишет МК, до увольнения худрук попытался вразумить Назарова, но после того, как увидел интервью артиста на Ютьюбе, где тот откровенно поливал грязью Россию, он уволил героя сериала «Кухня», а заодно и его супругу, также не скрывающую свою антироссийскую позицию.
Чуть ранее стало известно, что Минюст включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова, а также музыкального критика Артемия Троицкого.
Плюс ко всему, председатель СК Александр Бастрыкин поручил завести против Смольянинова уголовное дело из-за его высказываний.
Напомним, Смольянинов заявлял о готовности участвовать в конфликте на стороне Украины и отмечал, что ему "наплевать" на Россию.
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Ну, а может, просто, "выжил из ума", бывает...
"Кухня" - комедийный сериал, там он "в тему", а вот как быть с его персонажем в "Штрафбате"?
Почему-то все такие борцы, на поверку оказываются гражданами именно этого государства.
И находясь там, почему-то не поют песенок, как ракеты Цахала бороздят Палестинские роддома.
Странно, правда?
Судя по времени активности из-за океана.
Отработали в говножрачке, потаксовали в убере и бегом за комп
Ах, ну да, это же прибавка к зарплате/пенсии; это к делу не относится, да??
Денежки это другое, на что же харчеваться???
Человеческое отребье.
Ему-то это похрен, но и я желаю ему нахер.
Вот характерный пример как хороший паяц (профессионал) может быть сволочью.
Как с Солженицыным.
Или знаменитый "философский пароход".