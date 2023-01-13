Дмитрия Назарова и его жену уволили из МХТ имени Чехова за антироссийскую позицию

Как пишет МК, до увольнения худрук попытался вразумить Назарова, но после того, как увидел интервью артиста на Ютьюбе, где тот откровенно поливал грязью Россию, он уволил героя сериала «Кухня», а заодно и его супругу, также не скрывающую свою антироссийскую позицию.

Чуть ранее стало известно, что Минюст включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова, а также музыкального критика Артемия Троицкого.

Плюс ко всему, председатель СК Александр Бастрыкин поручил завести против Смольянинова уголовное дело из-за его высказываний.

Напомним, Смольянинов заявлял о готовности участвовать в конфликте на стороне Украины и отмечал, что ему "наплевать" на Россию.