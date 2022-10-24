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Главная > Видео
Кабели для концерта Rammstein⁠⁠

Кабели для концерта Rammstein⁠⁠

Автор:
24 октября 2022 10:09
Метки: rammstein   Концерт   в мире   видео   интересно   кабель   шоу   
1064
1
1
Тот самый момент, когда одно шоу группы Rammstein может вызвать небольшой энергокризис. Уверен, что в видео лишь малая часть кабелей.

Куда по м̶ы̶т̶о̶м̶у̶ кабелю!

Вот так ходят по кабелям, а потом у Тилля микрофон посреди концерта выключается 😆

Источник:

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Метки: rammstein   Концерт   в мире   видео   интересно   кабель   шоу   
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4  комментария
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6k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
Ду...Духаст ВИЩЬ!....
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7k
Roman Doberman 39 минут назад
Эх, побывать бы на концерте
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855
Джонни Час назад
Зато душевно посидели под гитару
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Fidel

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