Кабели для концерта Rammstein⁠⁠

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Тот самый момент, когда одно шоу группы Rammstein может вызвать небольшой энергокризис. Уверен, что в видео лишь малая часть кабелей.
Куда по м̶ы̶т̶о̶м̶у̶ кабелю!
Вот так ходят по кабелям, а потом у Тилля микрофон посреди концерта выключается 😆
Источник:
АНТИФИШКИ
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