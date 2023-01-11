"Волна мобилизации должна быть ещё вчера": помощник Кадырова заявил, что мирное население нужно готовить "встать в строй"

Командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов в программе "60 минут" раскритиковал россиян, которые поддались панике из-за слухов о второй волне мобилизации.

«Там кто-то какие-то паники поднимает по поводу того, если была бы ещё одна мобилизация. А на самом деле я вам честно скажу — волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что мы все должны встать в один строй», — заявил помощник главы Чечни.