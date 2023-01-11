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"Волна мобилизации должна быть ещё вчера": помощник Кадырова заявил, что мирное население нужно готовить "встать в строй"

"Волна мобилизации должна быть ещё вчера": помощник Кадырова заявил, что мирное население нужно готовить "встать в строй"

Автор:
11 января 2023 10:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Ахмат   Интересная   видео   кадыров   мнение   мобилизация   фото   
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По стране пошли слухи о второй волне мобилизации. Россияне, конечно же, не сильно обрадовались. А вот командир спецподразделения "Ахмат" считает, что мобилизация "должна была быть ещё вчера".

Командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов в программе "60 минут" раскритиковал россиян, которые поддались панике из-за слухов о второй волне мобилизации.

«Там кто-то какие-то паники поднимает по поводу того, если была бы ещё одна мобилизация. А на самом деле я вам честно скажу — волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что мы все должны встать в один строй», — заявил помощник главы Чечни.

Слухи начались с того, что 30 декабря 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Кремль готовится к новой волне мобилизации и в начале января планирует объявить военное положение и закрыть границы России для мужчин. В Кремле ответили, что вторая волна мобилизации не планируется. Аналогичные заявления делали член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, уточняет "Коммерсант".

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Метки: Ахмат   Интересная   видео   кадыров   мнение   мобилизация   фото   
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20  комментариев
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7k
SuperTroll Час назад
Если говорят что не будет, то будет с точностью до наоборот
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29k
Владимир 8 минут назад
Я, [мат], херею. Еще в 2005-2008 годах нам, курсантам, а потом и офицерам, рассказывали, что мы нахер не нужны. Что справятся без нас, что мы отсталые и все такое. Потом начали всех вышвыривать из армии, устроили показуху якобы с раздачей квартир и переобучение, ни того ни другого 90% не увидело.
А сейчас какое то левое туловище заявляет что под ружье надо ставить всех? Да вы охерели что ли? То есть сначала вы вышвыриваете, обильно полив говном тех, кто ХОТЕЛ служить, а сейчас вы вещаете о мобилизации, и пиарите псов войны, которые почему то обеспечены ЛУЧШЕ, чем армия?

У нас [мат] что за уроды решения то принимают?
А что потом, после мобилизации? Зэков вон "на свободу с чистой совестью", а обычным то воякам что? Опять на улицу? "Времена изменились, и вы опять нахер не нужны? Денежек дадут примерно так же, как платят на вахте на севере? Только на севере в тебя не стреляют..

Уроды мля.
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10k
Бендер Родригес 16 минут назад
Я то не против, в один строй. При условии, что там же будут и дети чиновников и чиновники. И вся эта кодла, которая топит за, при этом наживая огромные барыши и грея жАпу на побережьях теплых морей и океанов.
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49
Obrval Полчаса назад
Странно, но большинство в комментах власти не доверяют. Как так-то?
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49
Obrval сеньор Леонсио 16 минут назад
То есть, Вы считаете, что на Фишках собрались одни "слушатели Эха Москвы"?
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128
Хухрмухр 54 минуты назад
Верить постам покемонки,себя не уважать.Где нибудь ,да спи.з.дЕла.
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143k
Виктор Апрель 54 минуты назад
Говновброс
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1k
Жирный бот 56 минут назад
Ну глядя на то что нам уготовили западные страны...
https://www.hudson.org/foreign-policy/preparing-final-collapse-soviet-union-dissolution-russian-federationhttps://www.hudson.org/foreign-policy/preparing-final-collapse-soviet-union-dissolution-russian-federation
официальная цель - допилить Россию..Создать множество конфликтов на её территории, когда мы будем заняты убийством друг друга и проблем западу доставить не сможем..
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33k
Korolev Час назад
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21k
babuby Час назад
Людей из первой волны до сих пор не обеспечили, а уже сокрушаются что второй волны нет.
Короче как обычно. Главное чтобы циферки на бумагах сходились, а там хоть трава не расти.
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3k
pinbalist Час назад
Наша "дорогая" власть много чего говорила чего не будет, а потом хоба! и всё становилось с точностью до наоборот.

P.S. Любителям писать "на свою Украину посмотри" и пр. - я живу в РФ.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
322362



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