"Волна мобилизации должна быть ещё вчера": помощник Кадырова заявил, что мирное население нужно готовить "встать в строй"

По стране пошли слухи о второй волне мобилизации. Россияне, конечно же, не сильно обрадовались. А вот командир спецподразделения "Ахмат" считает, что мобилизация "должна была быть ещё вчера".
Командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов в программе "60 минут" раскритиковал россиян, которые поддались панике из-за слухов о второй волне мобилизации.
«Там кто-то какие-то паники поднимает по поводу того, если была бы ещё одна мобилизация. А на самом деле я вам честно скажу — волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что мы все должны встать в один строй», — заявил помощник главы Чечни.
Слухи начались с того, что 30 декабря 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Кремль готовится к новой волне мобилизации и в начале января планирует объявить военное положение и закрыть границы России для мужчин. В Кремле ответили, что вторая волна мобилизации не планируется. Аналогичные заявления делали член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, уточняет "Коммерсант".
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А сейчас какое то левое туловище заявляет что под ружье надо ставить всех? Да вы охерели что ли? То есть сначала вы вышвыриваете, обильно полив говном тех, кто ХОТЕЛ служить, а сейчас вы вещаете о мобилизации, и пиарите псов войны, которые почему то обеспечены ЛУЧШЕ, чем армия?
У нас [мат] что за уроды решения то принимают?
А что потом, после мобилизации? Зэков вон "на свободу с чистой совестью", а обычным то воякам что? Опять на улицу? "Времена изменились, и вы опять нахер не нужны? Денежек дадут примерно так же, как платят на вахте на севере? Только на севере в тебя не стреляют..
Уроды мля.
https://www.hudson.org/foreign-policy/preparing-final-collapse-soviet-union-dissolution-russian-federationhttps://www.hudson.org/foreign-policy/preparing-final-collapse-soviet-union-dissolution-russian-federation
официальная цель - допилить Россию..Создать множество конфликтов на её территории, когда мы будем заняты убийством друг друга и проблем западу доставить не сможем..
Короче как обычно. Главное чтобы циферки на бумагах сходились, а там хоть трава не расти.
P.S. Любителям писать "на свою Украину посмотри" и пр. - я живу в РФ.