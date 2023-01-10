Пятый всадник апокалипсиса: житель Таганрога заехал в алкомаркет на коне

У этого мужика из Таганрога Новый год прошёл очень ярко и точно не в одиночестве. 1 января он заявился в магазин прямо на коне. Судя по всему, конь просто не успел затормозить перед входом. Следом за этим всадником, ехали и другие - в проёме видны другие лошади.