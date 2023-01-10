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Пятый всадник апокалипсиса: житель Таганрога заехал в алкомаркет на коне

Пятый всадник апокалипсиса: житель Таганрога заехал в алкомаркет на коне

Автор:
10 января 2023 14:53
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   всадник   интересное   кб   конь   принц   фото   
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Новогодние праздники уже кончились, но до сих пор в сети всплывают забавные видео. Например, житель Таганрога 1 января заявился в алкогольный магазин верхом на коне. Пользователи сети уже успели посоревноваться в остроумии.

У этого мужика из Таганрога Новый год прошёл очень ярко и точно не в одиночестве. 1 января он заявился в магазин прямо на коне. Судя по всему, конь просто не успел затормозить перед входом. Следом за этим всадником, ехали и другие - в проёме видны другие лошади.

Хоть это и произошло 1 января, видео в сети появилось только сегодня. Пользователи сети в комментариях уже во всю повеселились:

"Пятый всадник апокалипсиса — сушняк!"

"Посмотри на него и на себя. Он на коне!"

"Синий принц на гнедом коне!"

"Продавцы в КБ наверное уже видели вообще всё!


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Метки: Прикол   Юмор   видео   всадник   интересное   кб   конь   принц   фото   
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Борис Карабанов Полчаса назад
Коник почуял знакомый запах родного дома.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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