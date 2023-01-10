Пятый всадник апокалипсиса: житель Таганрога заехал в алкомаркет на коне

Новогодние праздники уже кончились, но до сих пор в сети всплывают забавные видео. Например, житель Таганрога 1 января заявился в алкогольный магазин верхом на коне. Пользователи сети уже успели посоревноваться в остроумии.
У этого мужика из Таганрога Новый год прошёл очень ярко и точно не в одиночестве. 1 января он заявился в магазин прямо на коне. Судя по всему, конь просто не успел затормозить перед входом. Следом за этим всадником, ехали и другие - в проёме видны другие лошади.
Хоть это и произошло 1 января, видео в сети появилось только сегодня. Пользователи сети в комментариях уже во всю повеселились:
"Пятый всадник апокалипсиса — сушняк!"
"Посмотри на него и на себя. Он на коне!"
"Синий принц на гнедом коне!"
"Продавцы в КБ наверное уже видели вообще всё!
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