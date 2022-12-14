Родительский пранк пошёл не по плану и привёл к драке

Родители решили развлечь своих детей перед Рождеством и создать им праздничную атмосферу. Они включили фильм про Гринча и позвали домой аниматора, который должен был сначала украсть подарки из-под ёлки, а потом вернуть. Но не тут то было! Старший из братьев решил, что подарки этому мерзкому Гринчу никогда не достанутся!
Родители решили пошутить над детьми и позвали аниматора в костюме Гринча. Надо отдать должное актёру, он отыграл отлично. Но старший брат не позволил Гринчу украсть подарки. Он бросился в настоящий бой, защищая коробки. Мальчик был так зол, что разнимать их пришлось отцу. Всё это время младший братик подначивал старшего и тоже пытался прогнать Гринча.
Надо сказать, сюрприз не удался...
Источник:
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