Родительский пранк пошёл не по плану и привёл к драке

Родители решили развлечь своих детей перед Рождеством и создать им праздничную атмосферу. Они включили фильм про Гринча и позвали домой аниматора, который должен был сначала украсть подарки из-под ёлки, а потом вернуть. Но не тут то было! Старший из братьев решил, что подарки этому мерзкому Гринчу никогда не достанутся!