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Родительский пранк пошёл не по плану и привёл к драке

Родительский пранк пошёл не по плану и привёл к драке

Автор:
14 декабря 2022 12:21
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   гринч   дети   интересное   праздник   рождество   фото   
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Родители решили развлечь своих детей перед Рождеством и создать им праздничную атмосферу. Они включили фильм про Гринча и позвали домой аниматора, который должен был сначала украсть подарки из-под ёлки, а потом вернуть. Но не тут то было! Старший из братьев решил, что подарки этому мерзкому Гринчу никогда не достанутся!

Родители решили пошутить над детьми и позвали аниматора в костюме Гринча. Надо отдать должное актёру, он отыграл отлично. Но старший брат не позволил Гринчу украсть подарки. Он бросился в настоящий бой, защищая коробки. Мальчик был так зол, что разнимать их пришлось отцу. Всё это время младший братик подначивал старшего и тоже пытался прогнать Гринча.

Надо сказать, сюрприз не удался...

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Метки: Прикол   Юмор   видео   гринч   дети   интересное   праздник   рождество   фото   
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14  комментариев
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25k
Matrosskin Час назад
Вот и выросло поколение пранкеров и завело детей. Дбл, блд. У детей испуг и истерика, а им всё "шутка".
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961
Джонни 3 минуты назад
хорошо что дело не в афроамериканской семье происходило - там бы Гринча подстрелили
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363
Dima Udo 9 минут назад
Это на сколько надо верить в Рождество и Санту?!
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38
alexroland 21 минуту назад
Психологическая травма на всю жизнь ... а еще и прав родительских лишат .. у них там за меньшее детей отбирают ...
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356
Liberman Полчаса назад
Ха, попробовал бы какой уррод спеть мою желанную машинку на радиоуправлении из журнала Quelle - я б его там на месте и порешал! )))
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1k
naf-naf Полчаса назад
Думаю дом престарелых, детям, прислал уже свои визитки
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1k
ChePaev Полчаса назад
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8k
GROMOZEKA 38 минут назад
А мог бы и пристрелить
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32k
Fat Lynx 41 минуту назад
Не зассал...
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26k
Киры4 47 минут назад
Если бы мелкий знал, где лежит папин ствол видео, было бы интереснее.
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50k
dima423 59 минут назад
Ну че молодец, не зассал))
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72k
Viktor Час назад
Очень весело!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
319385



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