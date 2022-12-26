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Инструкция, как презентабельно смотреть в холодильник

Инструкция, как презентабельно смотреть в холодильник

Автор:
26 декабря 2022 13:24
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Холодильник   Юмор   видео   интересное   фото   этикет   
1634
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На новогодние праздники у каждого свои планы, но у всех в эти планы обязательно входит полный холодильник салатов. В нового году предлагаем вам заглядывать в холодильник красиво, с чувством собственного достоинства.

Итак, блогер рассказала, как высокорангово заглядывать в холодильник. Для этого не надо туда нырять лицом. Надо открыть дверцу, сделать шаг назад и презентабельным взглядом смотреть в холодильник. Попробуйте на праздниках!

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Метки: Прикол   Холодильник   Юмор   видео   интересное   фото   этикет   
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22  комментария
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11k
Артем 2 часа назад
А так я заглядываю каждого 1 января в холодильник в поисках минералочки. Не слишком пафосно, как думаете?
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388
Ivan Shotgun 24 минуты назад
Теперь вопрос: нагуя мне дома перед котом свой "высокий" ранг демонстрировать, всё равно кот думает, что я его ничтожный раб.
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1k
Иван 40 минут назад
Нафиг я это посмотрел? По заголовку ведь понятно что хрень..
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21k
BiZ 57 минут назад
если кто-то рассматривает содержимое первым способом, то ему нужны очки
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209
Роман 57 минут назад
Коуч по заглядыванию в холодильник. Люди [мат] окончательно.
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42
Abloy_Vlg Час назад
Пипец, дура, высокоранговая
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10k
GRuslan Час назад
А как по этикету должны вылазить какашки из жопки?
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
Ссылка youtu.be
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23k
Влад Час назад
А как, заглянув в холодильник, не выглядеть разочарованным?
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7k
newegg Час назад
Холодильник открывают не рассматривать, а достать определенную емкость с едой.
Расскажи еще, как правильно открывать дверь в туалет.
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20k
ОзолЫньш Час назад
С детства высокорангово смотрю в холодильник. Правда не в презентабельном костюме, а в семейках.
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18k
сергей костюнин 2 часа назад
Мне проще , у меня холодная кладовка ))) Я не делаю шаг назад ! Я открываю дверь и захожу )))
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18k
сергей костюнин 2 часа назад
Пипец ((( Вроде взрослые люди (((
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209
Роман сергей костюнин 55 минут назад
Это не значит что они не могут быть [мат].
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
321265



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