Инструкция, как презентабельно смотреть в холодильник

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На новогодние праздники у каждого свои планы, но у всех в эти планы обязательно входит полный холодильник салатов. В нового году предлагаем вам заглядывать в холодильник красиво, с чувством собственного достоинства.
Итак, блогер рассказала, как высокорангово заглядывать в холодильник. Для этого не надо туда нырять лицом. Надо открыть дверцу, сделать шаг назад и презентабельным взглядом смотреть в холодильник. Попробуйте на праздниках!
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Метки: Прикол Холодильник Юмор видео интересное фото этикет
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