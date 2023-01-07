Катарский учёный рассказал, какую роль играют побои в семейной жизни

Подъехали "полезные советы" по абьюзу от катарского учёного, эксперта и консультанта в социальной сфере Абд Аль-Азиз Аль-Хазрадж Аль-Ансари. Он записал инструкцию, как поставить жену на место, чтобы она не позорила мужчину на улице.
Краткое содержание: «начинаем разговор с запугиваний. Дальше переходим к небольшим избиениям с покрикиваниями. Несколько лёгких ударов, пару минут потрясти — и вместо жены перед вами новый человек".
При этом учёный муж отмечает, что бить нужно слегка, а то, возможно, вместо покорной жены получите спарринг-партнёра. А вот идея о том, что можно с женой выстраивать нормальные отношения, почему-то в голову катарцу не пришла.
Источник:
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Хотя, глядя на некоторых людей, всерьез начинаешь думать: жаль порку отменили. Тех-же мажоров на прокачанных тачках, надо не штрафовать, а пороть на площадях. Да и некоторых девушек, страдающих слабоумием в соцсетях...
Как ты мне сыпала в суп какой-то белый порошок.
Ой, странный вкус, темнеет в глазах,
И ты сказала: «О’K, до встречи в небесах».
Я понял это намек,
Я все ловлю на лету,
Но непонятно, что… Ааа!
У их ближайших соседей саудитов (а я что-то сомневаюсь, что в Катаре подход к этому вопросу хоть как-то отличается) только недавно женщин официально "перевели" из ранга вещей в ранг домашней скотины. Выстраивать отношения с ишаком? Или с верблюдом? Вы это серьёзно?
А то вдруг окажется, что не перевели...
А ведь могут и камнями побить......