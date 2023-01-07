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Катарский учёный рассказал,&nbsp;какую роль играют побои в семейной жизни

Катарский учёный рассказал, какую роль играют побои в семейной жизни

Автор:
07 января 2023 10:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: абьюз   видео   ислам   катар   семья   учёный   
6300
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Подъехали "полезные советы" по абьюзу от катарского учёного, эксперта и консультанта в социальной сфере Абд Аль-Азиз Аль-Хазрадж Аль-Ансари. Он записал инструкцию, как поставить жену на место, чтобы она не позорила мужчину на улице.

Краткое содержание: «начинаем разговор с запугиваний. Дальше переходим к небольшим избиениям с покрикиваниями. Несколько лёгких ударов, пару минут потрясти — и вместо жены перед вами новый человек".


При этом учёный муж отмечает, что бить нужно слегка, а то, возможно, вместо покорной жены получите спарринг-партнёра. А вот идея о том, что можно с женой выстраивать нормальные отношения, почему-то в голову катарцу не пришла.


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Метки: абьюз   видео   ислам   катар   семья   учёный   
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74  комментария
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11k
Dmitry 8 часов назад
Вообще, это их культура и их дело. Раз они так живут (и довольно давно), значит их все устраивает. А лезть к кому-то со своими советами - глупо и непродуктивно.
Хотя, глядя на некоторых людей, всерьез начинаешь думать: жаль порку отменили. Тех-же мажоров на прокачанных тачках, надо не штрафовать, а пороть на площадях. Да и некоторых девушек, страдающих слабоумием в соцсетях...
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832
Zлобная Vатка 3 минуты назад
Всегда считала,что бить женщин это скотство. Но вот смотрю на Бербок,Метсолу, Санду и многих других и понимаю,не так уж неправы мусульмане. Если бы этих особей хорошенько пи"дили меньше зла было бы в мире.
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31k
Teodor Полчаса назад
Что ни дитя Востока - то неуверенный в себе дибилоид, понятия не имеющий о том, как обращаться с женщиной. Где последователи знаменитых персидских поэтов, сказителей, читатели Шахерезады и т.д., что веками воспевал Женщину, её красоту и таланты? Ушли куда-то... остались лишь тупые чуркобесы, что просто живут на той же территории.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 4 часа назад
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7
Эрик Картман 4 часа назад
Почитал комменты, почти всем нравится, чет мы потихоньку, помаленьку скатываемся.
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5k
saliamnn 4 часа назад
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12k
geminisf 5 часов назад
У нас тоже есть такие ученые. вот один, например

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11k
Алексей 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Карл Колбасов 5 часов назад
А есть у него видеопособие как надо выстраивать грамотное общение с представителями лгбт, а то очень интересно?
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23k
MrGod 5 часов назад
Только через хорошую оплеуху передаётся хорошее воспитание ( и детям и жёнам), просто надо учитывать что муж должен быть адекватный а не алкаш, который нажрётся и бьёт свою бабу.
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10
Имя пользователя 6 часов назад
только [мат], по другому баба не способна понять! стерлигов прав на все 100%
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2k
elf2000 6 часов назад
Они выстраивают НОРМАЛЬНЫЕ отношения. Для них это норма. И не лезьте к ним со своими нормами.
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7
Эрик Картман elf2000 2 часа назад
А их женщины согласны? Тебе наверное не попадались но среди их встречаются довольно разумные особи и загонять их мнение под плинтус побоями это ублюдство. У некоторых нельзя даже попытаться человеком стать, образование запрещено. Не лезть? Не лезем, но соглашаться с этим ублюдством я не собираюсь.
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29k
Григорий 7 часов назад
Да-да, ты думала, я сплю, но я-то видел, дружок,
Как ты мне сыпала в суп какой-то белый порошок.
Ой, странный вкус, темнеет в глазах,
И ты сказала: «О’K, до встречи в небесах».
Я понял это намек,
Я все ловлю на лету,
Но непонятно, что… Ааа!
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14k
Alex 7 часов назад
Слишком много прав дали бабью... Мужики в роли "чего изволите?" Фу, бл@.
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14k
info-kozirev 7 часов назад
Обезьяны черножопые,вместо нормальных отношений...."бейте их братья" и эти сраные обезьяны пытаются учить жизни остальной мир!?
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24k
ПаганецЪ 7 часов назад
(С) идея о том, что можно с женой выстраивать нормальные отношения, почему-то в голову катарцу не пришла... (/С)

У их ближайших соседей саудитов (а я что-то сомневаюсь, что в Катаре подход к этому вопросу хоть как-то отличается) только недавно женщин официально "перевели" из ранга вещей в ранг домашней скотины. Выстраивать отношения с ишаком? Или с верблюдом? Вы это серьёзно?
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40k
Сергей 7 часов назад
Как у них там всё запущено........
А ведь могут и камнями побить......
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10k
Женя 7 часов назад
В странах, где нельзя пить водку, бабы носят паранджу.
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3k
Бровеносец в потёмках 7 часов назад
О, стоило Катару запретить однополую движуху на чемпионате, сразу там начались проблемы с правами человека. Так смотри и демократии вдруг станет не хватать.
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5k
Компьютер DELL монитором 8 часов назад
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5k
Компьютер DELL монитором 8 часов назад
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