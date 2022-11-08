Простое геймерское счастье

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Счастье в молодой геймерской паре. У нового поколения видеокарт впечатляет даже размер коробки!
Один из самых счастливых дней в жизни геймера.
Источник:
АНТИФИШКИ
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