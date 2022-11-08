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Простое геймерское счастье

Простое геймерское счастье

Автор:
08 ноября 2022 09:22
Сообщество : Игромир
Метки: Видеокарта   видео   геймер   консоль   покупка   приставка   семья   
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Счастье в молодой геймерской паре. У нового поколения видеокарт впечатляет даже размер коробки!
Один из самых счастливых дней в жизни геймера.

Источник:

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Метки: Видеокарта   видео   геймер   консоль   покупка   приставка   семья   
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9  комментариев
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20k
babuby Час назад
Блин! У него такие "геймстики" рядом, а он видяхе радуется.
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28
Sata33 babuby Час назад
да куда они против видяхи ?
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8k
Puans-on Минуту назад
Первую сони вынудела купить для эксклюзивов, вторую для 4К-60 ФПС.
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624
Sergius SPb 22 минуты назад
Даже у ботана такая телочка есть....
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10k
Oleg 23 минуты назад
А потом у него не потянет блок питания, сгорит переходник для видюшки... ) и вообще, за кой пека-боярам нужна консоль?
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28
Sata33 Час назад
Блин , круто , завидую
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