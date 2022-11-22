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Как выглядит лагерь болельщиков Чемпионата мира по футболу в Катаре

Как выглядит лагерь болельщиков Чемпионата мира по футболу в Катаре

Автор:
22 ноября 2022 12:18
Метки: Болельщики   Спорт   видео   катар   лагерь   чемпионат мира   чм-2022   
378
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Туристов, прибывающих в Катар для того, чтобы посетить матчи чемпионата мира по футболу, селят в специальный палаточный лагерь для болельщиков. Ночь в такой палатке стоит 175 фунтов (около 12500 рублей).
В палатке в лагере есть две кровати и небольшая тумба для вещей. Всё бы ничего, но организаторы обещали болельщикам просторные номера с кондиционерами, ванными комнатами, техникой и Wi-Fi.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Болельщики   Спорт   видео   катар   лагерь   чемпионат мира   чм-2022   
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8  комментариев
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10k
Vacony 53 минуты назад
это не шутка ? ночь в такой палатке 12.5 К ? ))
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9k
Shtoppi Полчаса назад
Идеальный лагерь для беженцев из ес и сшп потом получится
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63k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Вот куда надо вывозить европейских пенсионеров на зиму! Идеальные условия!
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4k
Александр Николаевич 39 минут назад
Если этот нигер с наголовником, то что, сцука, он делает?
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340
Javier 43 минуты назад
Самый идиотский ЧМ в истории...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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