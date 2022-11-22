Как выглядит лагерь болельщиков Чемпионата мира по футболу в Катаре

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Туристов, прибывающих в Катар для того, чтобы посетить матчи чемпионата мира по футболу, селят в специальный палаточный лагерь для болельщиков. Ночь в такой палатке стоит 175 фунтов (около 12500 рублей).
В палатке в лагере есть две кровати и небольшая тумба для вещей. Всё бы ничего, но организаторы обещали болельщикам просторные номера с кондиционерами, ванными комнатами, техникой и Wi-Fi.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Болельщики Спорт видео катар лагерь чемпионат мира чм-2022
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