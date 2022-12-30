"Напали толпой": в Крыму представитель Кадырова и лейтенанты «Ахмат» избили парня, который заступился за свою девушку

В сети появилось видео избиения парня в крымском клубе «Монро». Четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР «Ахмат» Хасан Ибрагимов (недавно был назначен на должность представителя Кадырова в Херсонской и Запорожской областях) решили обмыть покупку авто в клубе и стали приставать к девушке. Парень заступился за даму, и был избит.
Четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР «Ахмат» (некоторое время назад он был назначен представителем Кадырова в Херсонской и Запорожской областях) приехали в Симферополь, чтобы купить «Ленд Крузер». После состоявшейся сделки пятеро собровцев решили отдохнуть в клубе «Монро». Во время тусовки один из полицейских хватил за ягодицы незнакомую посетительницу. Это увидел её парень и заступился за даму, сообщает Baza.
Разборок особо не получилось. Гости просто выволокли парня ан улицу и избили его. Разнять дерущихся удалось только местным полицейским.
Судя по камерам, сразу трое мужчин в военной форме подбежали к парню на улице и начали его избивать, добивая его ногами. Позже, к избиению присоединился и мужчина в чёрной футболке — он несколько раз ударил лежащего парня ногой по лицу.
Через некоторое время все пятеро силовиков были доставлены в следственный комитет. Один из них — представитель Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов.
Интересно, извинения последуют?
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Нас -убивают изнутри
Но не меняется с годами,
Девиз царя ,воруй и ври ...
Я ТВОЙ МАМИНУ ПОСУДУ Е БАЛ , ГНИДА ФАШИСТКАЯ ЗАЛУПУТИНСКАЯ .
Уж больно на укрофашистов похожи