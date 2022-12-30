"Напали толпой": в Крыму представитель Кадырова и лейтенанты «Ахмат» избили парня, который заступился за свою девушку

Четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР «Ахмат» (некоторое время назад он был назначен представителем Кадырова в Херсонской и Запорожской областях) приехали в Симферополь, чтобы купить «Ленд Крузер». После состоявшейся сделки пятеро собровцев решили отдохнуть в клубе «Монро». Во время тусовки один из полицейских хватил за ягодицы незнакомую посетительницу. Это увидел её парень и заступился за даму, сообщает Baza.

Разборок особо не получилось. Гости просто выволокли парня ан улицу и избили его. Разнять дерущихся удалось только местным полицейским.