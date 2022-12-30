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"Напали толпой": в Крыму представитель Кадырова и лейтенанты «Ахмат» избили парня, который заступился за свою девушку

"Напали толпой": в Крыму представитель Кадырова и лейтенанты «Ахмат» избили парня, который заступился за свою девушку

Автор:
30 декабря 2022 12:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Ахмат   Крым   драка   заступился   кадыров   кафе   
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В сети появилось видео избиения парня в крымском клубе «Монро». Четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР «Ахмат» Хасан Ибрагимов (недавно был назначен на должность представителя Кадырова в Херсонской и Запорожской областях) решили обмыть покупку авто в клубе и стали приставать к девушке. Парень заступился за даму, и был избит.

Четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР «Ахмат» (некоторое время назад он был назначен представителем Кадырова в Херсонской и Запорожской областях) приехали в Симферополь, чтобы купить «Ленд Крузер». После состоявшейся сделки пятеро собровцев решили отдохнуть в клубе «Монро». Во время тусовки один из полицейских хватил за ягодицы незнакомую посетительницу. Это увидел её парень и заступился за даму, сообщает Baza.

Разборок особо не получилось. Гости просто выволокли парня ан улицу и избили его. Разнять дерущихся удалось только местным полицейским.

Судя по камерам, сразу трое мужчин в военной форме подбежали к парню на улице и начали его избивать, добивая его ногами. Позже, к избиению присоединился и мужчина в чёрной футболке — он несколько раз ударил лежащего парня ногой по лицу.

Через некоторое время все пятеро силовиков были доставлены в следственный комитет. Один из них — представитель Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов.

Интересно, извинения последуют?


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Метки: Ynews   Ахмат   Крым   драка   заступился   кадыров   кафе   
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24  комментария
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9k
Б.Касторский 41 минуту назад
Что не так с людьми, неужели нужно приставать к женщине? Избивать заступившегося за него мужчину? Праздновать покупку автомобиля надо так, что бы об этом вся страна узнала?
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−15
qymfdfdt.pro 2 минуты назад
Пугая внешними врагами
Нас -убивают изнутри
Но не меняется с годами,
Девиз царя ,воруй и ври ...
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11k
кот базилий 2 минуты назад
Ызвынатся и домой поедут на Круизере, ну может гуманный штраф выпишет 500 рублей. Это ж настоящие горцы-жигиты.
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870
РусланКрым 3 минуты назад
Вообще-то они оказывали еще сопротивление прибывшей нацгвардии. Ударили нацгвардейца и были задержаны. Этого видео тут нет, а оно должно сохранится в памяти этой же камеры
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−15
qymfdfdt.pro 3 минуты назад
сеньор Леонсио - Я ТВОЙ МАМИН СИНИЙ ЖОПА В ГРОБУ Е- БАЛ ! ПРОСВЕРЛИЛ ДЫРОЧКУ И Е-БАЛ


Я ТВОЙ МАМИНУ ПОСУДУ Е БАЛ , ГНИДА ФАШИСТКАЯ ЗАЛУПУТИНСКАЯ .
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9k
Shtoppi 8 минут назад
Где пруф, детка? Без пруфа такие новости по дефолту пи_деж.
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9k
Сол Гудман 9 минут назад
Как обычно, через пару дней выйдет видео с извинениями. Глупцов, ошибки своих соотечественников, ничему не учат.
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−15
qymfdfdt.pro 14 минут назад
ЭЛЕКТОРАТ ПУЙ ЛА ПЕРВОГО- МАТЕРЬ Е-БАННОГО ...
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−15
qymfdfdt.pro 16 минут назад
ГРЯЗНЫЙ ЗЛОВОННЫЙ ТРИЖДЫ МАТЕРЬ Е-БАННЫЙ ПУТ ЛЕРСТАН ! ...
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213
Shatan qymfdfdt.pro 3 минуты назад
Сиди в окопах с*ка, бойся и не хрюкай!
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6k
BirdTalk 17 минут назад
А это точно Крым и бойцы Ахмата, а не где то в укропии, а это очередной вброс.
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31k
Fat boy slim is * in a heaven 21 минуту назад
Старая говнометчица в деле
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11k
El Niño 24 минуты назад
Уверен, что не только извинения последуют, но и серьезные наказания. Кадырову такая антиреклама совсем ни к чему. Мы увидим только публичные извинения, а в тени останутся серьезные разборки со всеми семьями. Запомнится им этот Land Cruiser…
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3k
Григорий 24 минуты назад
лучше расстрел
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386
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Трибунал и дисбат!!!
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72k
Viktor Полчаса назад
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12k
Eltiftel Полчаса назад
А при чем тут Ахмат? Кадыровцы?
Уж больно на укрофашистов похожи
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−15
qymfdfdt.pro Eltiftel 20 минут назад
Соси пую х ую
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388k
Алексей 44 минуты назад
интересна реакция кадырова. что скажет дон?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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