Мужик в одиночку раскидал шайку грабителей, которые хотели «обнести» его дом

2601
1
1
Воришки думали, что им попалась лёгкая добыча, но здорово просчитались.
В дом пробрался грабитель - на шум прибежал хозяин и набросился на незваного гостя. На помощь тому прибежали два гопника, но и они не смогли ничего сделать.
Хозяин четкими и увесистыми ударами раскидал эту троицу и выгнал из дома.
Когда один стоишь целого взвода бойцов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Драка с неожиданным финалом
- "Тайный Санта" оставил подарок у двери дома девушки
- Кошачья разборка от первого лица
- «Нельзя сотворить мир»: похождения неадекватного философа в Крымске
- Качкам не хватило места разойтись в тренажёрном зале
Новости партнёров
реклама
Берегите себя.
Или подождал бы... может, они начали бы "Здравствуйте, мы из Орифлейма (свидетели Иеговы, етс)............"