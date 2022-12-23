Мужик в одиночку раскидал шайку грабителей, которые хотели «обнести» его дом

В дом пробрался грабитель - на шум прибежал хозяин и набросился на незваного гостя. На помощь тому прибежали два гопника, но и они не смогли ничего сделать.

Хозяин четкими и увесистыми ударами раскидал эту троицу и выгнал из дома.