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Мужик в одиночку раскидал шайку грабителей, которые хотели «обнести» его дом

Мужик в одиночку раскидал шайку грабителей, которые хотели «обнести» его дом

Автор:
23 декабря 2022 14:18
Сообщество : Криминал
Метки: взвод   гопники   грабители   дом   драка   мужик   
2601
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Воришки думали, что им попалась лёгкая добыча, но здорово просчитались.

В дом пробрался грабитель - на шум прибежал хозяин и набросился на незваного гостя. На помощь тому прибежали два гопника, но и они не смогли ничего сделать.

Хозяин четкими и увесистыми ударами раскидал эту троицу и выгнал из дома.

Когда один стоишь целого взвода бойцов.

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Метки: взвод   гопники   грабители   дом   драка   мужик   
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16  комментариев
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Больше всех порадовал пёс, который спокойно подошел узнать что за дичь происходит.
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91k
parallax 3 минуты назад
Почему без стрельбы? Какая-то неправильная Америка.
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29k
Aqueronte 14 минут назад
Мужик красава, вдвоем с псом шайку окучили
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10k
Oleg 23 минуты назад
сторожевая собака, конечно, отожгла... лютый пёс
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4k
satra 44 минуты назад
Один крепкий знакомый так выбежал за одним "гопником" из магазина. Ему потом в больничке видео показали, что на улице на выходе сбоку был подельничек с кирпичем в руке.
Берегите себя.
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2k
веселый просто 47 минут назад
Без пса не справился бы
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8k
Борис Карабанов 47 минут назад
Пёсель такой подходит: "Как мы их!"
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22k
Inter 54 минуты назад
просто повезло,потому что это чуханы малолетние залезли,а не профи.. могли и завалить
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2k
Vovan Petroff 56 минут назад
Даже чаю не попили.
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5k
мемфрид 56 минут назад
А чё он коалу свою не натравил на ублюдков?
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27k
Ваня 2 часа назад
опять ниггеры?..
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15k
Голос Вселенной 2 часа назад
Ну это слишком... может, ребята дверью ошиблись... а он их...


Или подождал бы... может, они начали бы "Здравствуйте, мы из Орифлейма (свидетели Иеговы, етс)............"
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110
ruslan d 2 часа назад
Прям "Заводной апельсин" . Силен )
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24k
Serg2001 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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August

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