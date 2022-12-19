Качкам не хватило места разойтись в тренажёрном зале

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Камера наблюдения сняла потасовкув тренажёрном зале. Двое парней зацепились плечами и после небольшой словесной перепалки устроили драку.
Сила есть, ума не надо
Большинство, как часто бывает, полезло останавливать не того, кто начал драку.
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PS очень понравились комментарии чудаков, оценивающих "качков", рассказывая как профи о том какие они неуклюжие и вообще "фу!"))) Кругом бойцы, готовые вырубить любого.
Тупые мясные порося. Ущербные нарциссы для себя перед зеркалом, чтоб хрюкать от радости, и перед даже не теми бабами, у которых ума столько же сколько в мозгах у качков, а перед другими мужиками. Статистика неумалима : большинство качков - это явные или скрыты п.и.д.а.р.а.с.ы. Это просто факт. Они для этого и становятся качками - быть красавчегами перед мужиками. Тьфу, тошнит.