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Качкам не хватило места разойтись в тренажёрном зале

Качкам не хватило места разойтись в тренажёрном зале

Автор:
19 декабря 2022 10:32
Метки: видео   драка   инцидент   качки   конфилкт   потасовка   тренажерный зал   
2329
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Камера наблюдения сняла потасовкув тренажёрном зале. Двое парней зацепились плечами и после небольшой словесной перепалки устроили драку.

Сила есть, ума не надо

Большинство, как часто бывает, полезло останавливать не того, кто начал драку.

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Метки: видео   драка   инцидент   качки   конфилкт   потасовка   тренажерный зал   
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31  комментарий
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2k
DVPET Час назад
Ну тут явно видно что красный не прав. Ему уступили а он как пер по центру так и пер, даже не отошел в сторону. Прямо выпрашивал...
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32k
Fat Lynx 20 минут назад
Вот урод... сука!
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588
partners74 20 минут назад
в таких случаях разнимающим нужно бить е.б.а.ло и одному и второму. не растаскивать, а именно бить. конфликт исчерпан за секунды. по опыту знаю, несколько такое было. а так...просто толкатьня жопами
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1k
no_fate 24 минуты назад
Так ведь [мат] в красной майке шел с какой то говнотелкой и делал вид, что от настолько распух от стеройдов, что еле помещается в проход между тренажерами. А это сразу +100 к понтам.
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8k
МихА Полчаса назад
Красный круто сам себя опрокинул башкой на тренажер. Да и в конце сходил за добавкой и нокаутировался...))) Зато в начале широко шагал, расступись шавки шире плечи только у гориллы
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71k
Пётровыч 43 минуты назад
Красный петух получил в ухо)))
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6k
Mixalych 43 минуты назад
В качалки ходят люди разного толка. Лично знаю и мастеров спорта по тяжелой атлетике и боксеров и борцов и пауерлифтеров. Просто тихо мирно занимаются, тягают штанги, подтягиваются, крутят велики. Внешне - качки и качки. Здоровые, подтянутые и скромные. А вот понтуются как раз стероидные пустышки, которые ничего кроме качалки не знают и не умеют. У них от переизбытка тестостерона крышу рвет, агрессивные и самомнение зашкаливает. Но пару раз скажешь админу, что придурок за собой инвентарь на место не кладет, штанги не разбирает и пот после себя не протирает и вот под угрозой перманентного бана вся спесь проходит.
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6k
sumrаknn Час назад
товарисч в красном решил, что он хозяин и главный и все должны перед ним пресмыкаться. Ну это он так решил, держишь мнение при себе - твое право так думать. А вот действовать по такому принципу нельзя - тут уже и моральное и юридическое право остальных их защищает от таких моральных уродов. Тебе хочется перья перед своей дамой распушить - чтож, ты получил что хотел, теперь надо оплатить то что взял - уголовное дело и все силы на то чтобы уговорить забрать заяву. Понты продолжаются, расплачиваться по счетам неохота - присядь, подумай.
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
два дебила - это сила!
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Бараны вообще не знают, что ходить надо справа, от того и проблем вагон. Шел красиво по центру и расступись все и вся! Но оказалось, что не так. И драк лучше не затевать.
PS очень понравились комментарии чудаков, оценивающих "качков", рассказывая как профи о том какие они неуклюжие и вообще "фу!"))) Кругом бойцы, готовые вырубить любого.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Я милого узнаю по походке..."
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185
Хухрмухр Борис Карабанов Час назад
Лгбтэшник штоли?
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5k
Горожанин 2 часа назад
Качок - это диагноз. Ни силы мышц. Ни выносливости. Ни резкости и растяжки. Ни ума.
Тупые мясные порося. Ущербные нарциссы для себя перед зеркалом, чтоб хрюкать от радости, и перед даже не теми бабами, у которых ума столько же сколько в мозгах у качков, а перед другими мужиками. Статистика неумалима : большинство качков - это явные или скрыты п.и.д.а.р.а.с.ы. Это просто факт. Они для этого и становятся качками - быть красавчегами перед мужиками. Тьфу, тошнит.
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420
Бывалый Горожанин 17 минут назад
Сударь, Вы не правы. Вот я уже достаточно староват, но в тренажерку хожу. Тело должно быть крепким, да и для здоровья кардиозанятия полезны. А как пандемия началась, залы позакрывали, так тело в кисель превращается.
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16k
Booka1a 2 часа назад
решил перед телкой крутость показать и опе*дюлился)) красиво))
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28k
Levyathan 2 часа назад
Забавно, более вежливых и обходительных людей, чем в моей тренажерке, я нигде не встречал.А тут такое быдло.
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458
Сергей Добров 2 часа назад
Славно понтареза ушатал
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