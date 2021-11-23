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Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня

Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 13:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   в мире   видео   добро   кафе   люди   поступок   спасение   сша   
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Житель американского города Сан-Прери заметил, как парень подавился бутербродом с курицей и начал задыхаться. Мужчина без промедления бросился на помощь пострадавшему и спас его с помощью приёма Геймлиха.
С задыхавшимся парнем сейчас всё хорошо. Камера видеонаблюдения на кухне в небольшом кафе запечатлела момент его спасения.

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Метки: Ynews   в мире   видео   добро   кафе   люди   поступок   спасение   сша   
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9  комментариев
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64k
Серпом по молоту. 2 часа назад
Вот таких Американцев мы все любим. Не стал звонить в МЧС или Владимир Владимировичу а просто подошел и решил и решил проблему..
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10k
Majul 46 минут назад
Руки высоко. Руки в замок ниже ребер, выше пупка. Нужно сильно сдавливать живот и немного вверх движение. Но в целом молодец.
Но в этом приеме есть один существенный нюанс: если делать неверно, есть шанс "пропихнуть" застрявшее глубже.
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22k
Михаил Сметанкин 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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536
Сигизмунд Лазаревич 58 минут назад
он его пытался отлюбить или спасти?
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621
svarog19692007 Час назад
Вот это ЛЮДИ !
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11k
Krapiv Час назад
видео хорошее - учит правильно оказывать помощь. Хотя, на мой взгляд, руки мужик держал несколько высоковато.
А вот что реально бесит, так это как в фильмах оказывают помощь утопающему:
- вытаскивают человека из воды, кладут на спину и начинают либо сцепленными руками со всей дури мочить по груди, либо делают непрямой массаж сердца до тех пор, пока вода фонтаном не польется изо рта утопленника.
Бесит не то, что данным способом не спасешь, а то, что простые обыватели, насмотревшись этого, станут других так спасать
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−3
Олег Лукойский Час назад
Красавчик, это настоящий национальный герой.
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15k
ВОВЧЕГ Час назад
Пацану реально повезло, что рядом был человек который знал и умел что надо делать в такой ситуации, а могло бы быть по другому, все могли стоять и смотреть как он задыхается.
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