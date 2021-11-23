Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня

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Житель американского города Сан-Прери заметил, как парень подавился бутербродом с курицей и начал задыхаться. Мужчина без промедления бросился на помощь пострадавшему и спас его с помощью приёма Геймлиха.
С задыхавшимся парнем сейчас всё хорошо. Камера видеонаблюдения на кухне в небольшом кафе запечатлела момент его спасения.
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Но в этом приеме есть один существенный нюанс: если делать неверно, есть шанс "пропихнуть" застрявшее глубже.
А вот что реально бесит, так это как в фильмах оказывают помощь утопающему:
- вытаскивают человека из воды, кладут на спину и начинают либо сцепленными руками со всей дури мочить по груди, либо делают непрямой массаж сердца до тех пор, пока вода фонтаном не польется изо рта утопленника.
Бесит не то, что данным способом не спасешь, а то, что простые обыватели, насмотревшись этого, станут других так спасать