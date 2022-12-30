FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5934 поста • 2395 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
"Если праздновать Рождество - харам, то получать ли рождественские премии?": мусульманин ответил на популярный вопрос

"Если праздновать Рождество - харам, то получать ли рождественские премии?": мусульманин ответил на популярный вопрос

Автор:
30 декабря 2022 10:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   вопрос вопросов   деньги   компромисс   мусульманство   премия   рождество   франция   
1529
1
1

В Европе очень много мусульман, и Рождество для них - чужой праздник жизни. Однако как быть с "плюшками" от работодателя, который раздает премии аккурат к главному зимнему празднику? Неужели придется отказываться?


Мусульмане не наряжают ёлку, не празднуют Рождество. Всё это полный харам, и никак не может волновать правоверного. Однако в европейских рождественских традициях есть то, от чего мусульманин не хотел бы отказываться. Премия от работодателя и социальные выплаты к Рождеству от правительства. Брать эти подарки или не брать - вот в чем вопрос. Француский мусульманин поясняет: да, это полностью аллахоугодная штука.


Рождественские премии - поощрение социальное, и выплачивается из бюджета, который пополняется, в том числе, налогами от мусульман. К тому же, полученные деньги никто не обязывает тратить именно на празднование запретного Рождества. Так что всё нормально, берём и не паримся - поясняет автор видео.



Ну да, отказываться от денег - не слишком умно, и в моменты сомнений лучше забыть поговорку про трусы и крестик, не так ли?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   вопрос вопросов   деньги   компромисс   мусульманство   премия   рождество   франция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Шапкин Час назад
С какого перепуга день рождения Исы ибн Мариам аль-Масих (одного из пророков) стало харамом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Дмитрий Минуту назад
Херасе..а чой то вдруг харам то??? Каждому по вере его. А насчёт крестика и трусов - есть в составе РФ две мусульманские республики. Они прекрасно отдыхают и на рождество и на Курбан байрам. Причем независимо от вероисповедания. Вот уж перевёртыши, клейма ставить негде..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SR 13 минут назад
Все они "правоверные" до определенного момента. В далеком 1985 служил на Дальнем Востоке. В роте было около 15 азербайджанцев. Типа, мы мусульмане и т.д. и т.п. Кормили солдат отвратительно, часто давали куски вареного сала с какими-то жилками, но, голод не тетка, ели. Южные ребята первые 2-3 дня воротили нос, типа мы - мусульмане, мы ЭТО не едим. Ничего, через 4 дня жрали так, что за ушами трещало. На вопрос как так? был дан простой ответ: "понимаешь, Аллах же не все время на нас смотрит, вот сейчас не смотрит - мы кушаем...".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91
Мирлан Дононбаев SR 6 минут назад
Коран разрешает есть свинину (и другую запрещенную пищу) только в том случае, если правоверный не принимал никакую пищу более одного дня и одной ночи и ему грозит голод. Коран разрешает принимать пищу у тех народов, коим дано Писание. Это христиане и иудеи. В остальных случаях, если неизвестно происхождение пищи (приготовлена ли она с именем Создателя) достаточно произнести "бисьмилляг" и можно есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Компьютер DELL монитором 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ivan 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 19 минут назад
Дают - бери, бьют, - беги, - говорил аллах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
neskaju20 19 минут назад
Кто бы сомневался, что доить тупых кафиров не харам?)) Мусульмане хитрые жуки, вывернут всегда так как им надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Shurovik 21 минуту назад
Кто бы сомневался, что сработает общеизвестное "этодругое"....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
Аврашалом Маркович 21 минуту назад
"трусы и крестик" - и то и другое для мусульманина неприемлемо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lexx 39 минут назад
Да вы задолбали уже подстраиваться под басурман. Не нравится - пусть едут жить в свои Чебурекии, благо их до хрена по всему земному шару. А в России их меньше половины населения, даже с понаехвшими.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Сергей 53 минуты назад
Праздновать день рождения Пророка Исы, Сына Мириам - разве может быть харам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Denissg 54 минуты назад
Почему я не удивлен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
babuby Час назад
Никто не заставляет праздновать "чужие" праздники. Но уважать то что для других людей свято, всё-же стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

174324



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Женщина принесла домой сороку - и с ней сдружились её собаки
Женщина принесла домой сороку - и с ней сдружились её собаки
Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок
Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок
Набирающие популярность в сообществах
Самоиронии в новогоднюю ночь быть
Самоиронии в новогоднюю ночь быть
16 культурных особенностей разных стран, которые запомнились туристам
16 культурных особенностей разных стран, которые запомнились туристам
iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото)
iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#люди#интересное#Москва#зима#СССР#Спорт#актеры
#Юмор#кино#Жизнь#подборка#забавно#в мире#картинки#фотографии#Россия#красота
#интересно#история#животные#новый год#Прошлое#праздник#Приколы#Ynews#фильм#роль
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Во Франции толпа ограбила туристический автобус Во Франции толпа ограбила туристический автобус "Тайный Санта" оставил подарок у двери дома девушки "Тайный Санта" оставил подарок у двери дома девушки Забавная реакция пса на новогодний подарок Забавная реакция пса на новогодний подарок Новогоднее видео от Boston Dynamics Новогоднее видео от Boston Dynamics Незабываемый новогодний аттракцион для детей Незабываемый новогодний аттракцион для детей

На что жалуетесь?

Вернуться