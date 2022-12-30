"Если праздновать Рождество - харам, то получать ли рождественские премии?": мусульманин ответил на популярный вопрос





Мусульмане не наряжают ёлку, не празднуют Рождество. Всё это полный харам, и никак не может волновать правоверного. Однако в европейских рождественских традициях есть то, от чего мусульманин не хотел бы отказываться. Премия от работодателя и социальные выплаты к Рождеству от правительства. Брать эти подарки или не брать - вот в чем вопрос. Француский мусульманин поясняет: да, это полностью аллахоугодная штука.



Рождественские премии - поощрение социальное, и выплачивается из бюджета, который пополняется, в том числе, налогами от мусульман. К тому же, полученные деньги никто не обязывает тратить именно на празднование запретного Рождества. Так что всё нормально, берём и не паримся - поясняет автор видео.





