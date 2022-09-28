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Овцы приняли бегунью за своего предводителя

Овцы приняли бегунью за своего предводителя

Автор:
28 сентября 2022 12:06
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   Курьезы   бегунья   видео   животноые   овцы   прикол   франция   
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Жительница Франции отправилась на пробежку в лес и наткнулась на стадо овец. Потерявшие пастуха животные увидели в бегунье нового предводителя и начали следовать за ней.
Нередки ситуации, когда потерявшие пастуха овцы начинают следовать за первым встречным человеком. Этот случай как раз из таких.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   Курьезы   бегунья   видео   животноые   овцы   прикол   франция   
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4  комментария
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7k
Shtoppi 2 часа назад
За красивыми девушками всегда стадо баранов бегает
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38k
Александр 40 минут назад
Это как про хохлов прям.
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25k
Федор Час назад
Блин, это сколько же шашлыка можно сделать?)))))) А если поймают - железобетонный ответ - я ни чего не делала, это они сами, тупые как овцы))
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24k
Сибиряк Час назад
я бы сразу на рынок побежал с ними)
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