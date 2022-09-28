Овцы приняли бегунью за своего предводителя

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Жительница Франции отправилась на пробежку в лес и наткнулась на стадо овец. Потерявшие пастуха животные увидели в бегунье нового предводителя и начали следовать за ней.
Нередки ситуации, когда потерявшие пастуха овцы начинают следовать за первым встречным человеком. Этот случай как раз из таких.
Источник:
АНТИФИШКИ
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