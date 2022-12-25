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"Ольга, ну как же так?!": найден автоинструктор со стальными нервами

"Ольга, ну как же так?!": найден автоинструктор со стальными нервами

Автор:
25 декабря 2022 10:00
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоинструктор   автошкола   видео   вождение   дорога   стальные нервы   учебная машина   
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Поучительная восьмиминутная история из жизни инструктора автошколы. Это для нас она кажется уникальной, а у него таких учениц - каждая вторая.

Чтобы быть инструктором автошколы, нужно иметь стальные нервы и очень крепкое здоровье. Герою видео можно запросто ставить памятник еще при жизни. Ни разу не повысить голос и не заматериться, когда твоя подопечная так и норовит закончить урок аварией?! Просто фантастика!


Как думаете, друзья, сдаст эта дама вождение на экзамене и с какого раза?

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Метки: авто   автоинструктор   автошкола   видео   вождение   дорога   стальные нервы   учебная машина   
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3  комментария
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13k
Александр 10 минут назад
Отличное видео для ответа на вопрос "А чё ты себе машину не купишь?". Да вот потому и не покупаю, что таких, с позволения сказать, овец (сразу хочу извиниться перед парнокопытными животными) обоих полов на дороге - пруд пруди!
А если героиня видео ещё и на БМВ насосёт - всё, алес...
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7k
ишты 15 минут назад
Если вы не материтесь за рулем - значит не следите за дорожной обстановкой.
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12k
Мистер Фикс 36 минут назад
Вот так надо
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