"Ольга, ну как же так?!": найден автоинструктор со стальными нервами

Поучительная восьмиминутная история из жизни инструктора автошколы. Это для нас она кажется уникальной, а у него таких учениц - каждая вторая.
Чтобы быть инструктором автошколы, нужно иметь стальные нервы и очень крепкое здоровье. Герою видео можно запросто ставить памятник еще при жизни. Ни разу не повысить голос и не заматериться, когда твоя подопечная так и норовит закончить урок аварией?! Просто фантастика!
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Как думаете, друзья, сдаст эта дама вождение на экзамене и с какого раза?
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А если героиня видео ещё и на БМВ насосёт - всё, алес...