"Ольга, ну как же так?!": найден автоинструктор со стальными нервами

Чтобы быть инструктором автошколы, нужно иметь стальные нервы и очень крепкое здоровье. Герою видео можно запросто ставить памятник еще при жизни. Ни разу не повысить голос и не заматериться, когда твоя подопечная так и норовит закончить урок аварией?! Просто фантастика!