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Парень снял обзор на автомобиль, повторив сцены из фильма "Назад в будущее"

Парень снял обзор на автомобиль, повторив сцены из фильма "Назад в будущее"

Автор:
31 октября 2022 09:54
Сообщество : Автомир
Метки: Назад в будущее   авто   видео   интересно   кино   креатив   обзор   
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Согласно информации в сети, мужчина решил продать свой старый автомобиль и попросил сына снять обзор на него⁠⁠. Сказано - сделано! Парень сделал небольшой обзор на автомобиль в стиле фильма "Назад в будущее".
Отлично получилось! После такого можно и передумать продавать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Назад в будущее   авто   видео   интересно   кино   креатив   обзор   
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2  комментария
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turyst Полчаса назад
Хм.. Прикольно, конечно.

Но где здесь "обзор"?
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