Парень снял обзор на автомобиль, повторив сцены из фильма "Назад в будущее"

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Согласно информации в сети, мужчина решил продать свой старый автомобиль и попросил сына снять обзор на него. Сказано - сделано! Парень сделал небольшой обзор на автомобиль в стиле фильма "Назад в будущее".
Отлично получилось! После такого можно и передумать продавать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но где здесь "обзор"?