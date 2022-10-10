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Почти киношное везение⁠⁠ водителя и пассажиров

Почти киношное везение⁠⁠ водителя и пассажиров

Автор:
10 октября 2022 13:21
Метки: авто   в мире   видео   интересно   люди   повезло   танк   
2248
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Автомобилист и его пассажиры пережили один из самых волнительных моментов в своей жизни. Именно так выглядит везение.

Везение и невозмутимость

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   в мире   видео   интересно   люди   повезло   танк   
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14  комментариев
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12k
Александр Час назад
Мехвод на гражданке на электросамокате ездил. Их стиль.
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8k
Владимир 8 минут назад
Помоему поссажиры в балаклавах, мехвод своих увидел и решил приколотся.
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2k
Александр Полчаса назад
3 cекунды!!! Мехвод или супер "От бога", либо прокатило только в этот раз....
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4k
!ГЕНнадий 37 минут назад
У нас при марше на Т-72Б по Берлину - частенько влетали в их пластиковые Трабанты - по мощёнке танк скользит как по льду, особенно после дождя... Дрифт ,да и только..
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339
Kra 55 минут назад
"в рубашке" родились...
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2k
Pioner76 57 минут назад
Танкист наверно забыл, что он в танке, а в не Nissan 200 или BMW E30... Дрифтеры поймут...
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148
Sata33 Час назад
А где везение-то ? Просто за "рулем" хороший специалист .
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