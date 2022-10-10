Почти киношное везение⁠⁠ водителя и пассажиров

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Автомобилист и его пассажиры пережили один из самых волнительных моментов в своей жизни. Именно так выглядит везение.
Везение и невозмутимость
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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СССРом сделан
и хорошо сделан