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Откопали и качаются: даже мощный снегопад не остановит приморских детей, решивших погулять

Откопали и качаются: даже мощный снегопад не остановит приморских детей, решивших погулять

Автор:
23 декабря 2022 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приморье   Россия   видео   дети   досуг   качели   режим чс   снегопад   
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В Приморье за месяц выпало пять месячных норм осадков, и в посёлке Кавалерово был введен режим ЧС. Но какого ребенка могут остановить эти мелочи?

Видео суровых детей из Приморья покоряет интернет. Местное подрастающее поколение не привыкло пасовать перед трудностями.


Видео из посёлка Кавалерово - тому подтверждение.


Когда мама приказала убрать гаджеты и идти на прогулку.

Источник:

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Метки: Приморье   Россия   видео   дети   досуг   качели   режим чс   снегопад   
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Инквизитор РФ 48 минут назад
Сильные люди!!!
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