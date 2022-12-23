Откопали и качаются: даже мощный снегопад не остановит приморских детей, решивших погулять

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В Приморье за месяц выпало пять месячных норм осадков, и в посёлке Кавалерово был введен режим ЧС. Но какого ребенка могут остановить эти мелочи?
Видео суровых детей из Приморья покоряет интернет. Местное подрастающее поколение не привыкло пасовать перед трудностями.
Видео из посёлка Кавалерово - тому подтверждение.
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Когда мама приказала убрать гаджеты и идти на прогулку.
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