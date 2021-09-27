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"Уезжай в свою Россию!": в Ташкенте дети избили русскоговорящего мальчика

"Уезжай в свою Россию!": в Ташкенте дети избили русскоговорящего мальчика (4 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 08:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: urus   Россия   вали в Россию   видео   дети   национализм   ташкент   узбекистан   
3617
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1
А его родственникам посоветовали возвращаться в Россию. Кажется, похожие истории уже случались и раньше?

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Метки: urus   Россия   вали в Россию   видео   дети   национализм   ташкент   узбекистан   
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7k
Фельдъегерь 2 часа назад
мне кажется, что узбеков в России стало как-то слишком много
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7k
trak Минуту назад
Нужно всячески поддерживать переселение русских в Россию , глядишь и чурок на улицах станет меньше .
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−27
Lux Indique 17 минут назад
не удивлюсь если через лет 5 терпеливым гражданам внутри рф будут тоже самое говорить..
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346
Nаnе First NameLаst 18 минут назад
Теперь и в Киргизии, и в Казахстане завелись фашисты и каратели и русофобы. Срочно всем сплотиться вокруг сами знаете кого.
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2k
Anatoly Tananykhin Полчаса назад
Дети такой народ , гормоны играют, русский это только повод, мы в детстве между собой дрались только потому что жили по разную сторону железнодорожной станции.
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44
Шурман Anatoly Tananykhin 24 минуты назад
Мы тоже дрались двор на двор или район на район , но это все другое , там больше доминирование , а здесь уже по серьезному .
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−12
John Полчаса назад
>Пора эти узбекские шкурки выпиливать

А вот и призыв к убийству по нац признаку. Но юридических следствий по этому явно не будет, ведь в рашке - русизм и шовинизм.
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−12
John Полчаса назад
>что же вы мрази тогда все к нам на зароботки мотетесь ? сиделибы с сраном узбекистане. русофобия должна быть уголовно наказуема!

что же вы мрази до сих пор не знаете, что сраная - это рашка, с 30 млн очковых сортиров.
русизм должен быть уголовно наказуем!
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994
MC Полчаса назад
Думаю, многие русские были бы не против вернуться в Россию, а кто нас там ждет?
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−12
John Полчаса назад
>очень много надо избавится от них , узбеков в России стало как-то слишком много

ты еще больше удивишься когда узнаешь что в рашке более 200 народов, от них тоже надо избавиться?:)))
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−12
John Полчаса назад
>Ох....е твари,видимо забыли с чьих рук кормятся большая половина Чуркистана

Кто-то тут из пропагандонов писал про любовь к нерусским национальностям, даже искать опровержение не пришлось :))))
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39k
dima423 Полчаса назад
А я вот не понимаю что там русские делают? давно пора обратно в Россию переезжать
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1k
azuver Полчаса назад
Ох....е твари,видимо забыли с чьих рук кормятся большая половина Чуркистана и от куда они шлют заработанные деньги своим семьям.Правильно ниже писали,за подобные случаи департировать из России 100-200 урюков без права возвращения обратно по жизненно.
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−12
John Полчаса назад
На самом деле это выдуманный сюжет русской пропаганды и связан он с тем, что русских метолой гонят из Средней Азии, и туда приходят турки :))
Что же до возможных случаев, где русских гонят, то правильно делают. За оккупацию русский должен ответить, не говоря уже о том, что никому не нужны оккупированные территории где русский оккупант раздает паспорта и создает гражданские войны.
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44
Шурман John 23 минуты назад
Мне в лицо тебе сказать ?:) или сам все поймешь
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346
Nаnе First NameLаst Азиз Ниязов 13 минут назад
Что то я сомневаюсь, что прямо всех подряд русских там чмырят. Наверное ж довыпендривались. Или статья полный фейк и заказуха.
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36
kuzi1974 37 минут назад
очень много надо избавится от них , узбеков в России стало как-то слишком много .
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95
desperado 37 минут назад
что же вы мрази тогда все к нам на зароботки мотетесь ? сиделибы с сраном узбекистане.
русофобия должна быть уголовно наказуема!
выслать обратно на родину пару тысяч первых попавшихся узбеков за каждый такой случай .... посмотрим как тогда запоют
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5k
Shade116 38 минут назад
Пора эти узбекские шкурки выпиливать
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15k
Вася Александрович 44 минуты назад
Короче, шансов у СССР не было.
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44
Шурман 48 минут назад
Я вот свое детство вспоминаю , если у нас пасха то казахи друзья бегут с утра яйцами побиться , Наурыз то мы все дружно кушаем беш или плов или чебуреки , после 99 года из нашего двора уехало столько семей что пипец , я когда приехал в Бельгии то офигел оказалось что из соседних домов 8 семей здесь живет , в шоке был когда случайно на улице встретил своего препода из Политеха :) к слову он казах так он когда меня увидел у него глаза округлились , нет нет пересекаемся пивка попить . Я это к тому что нормальные все свалили из этих стран а остались одни терпилы . Мы тоже были коренные Алмаатинцы , бабушка и прабабушка родились еще в городе верный , родители отца у крепости татарка , и вот такое вот чмо лично мне в городи говорило убирайся в свою Россию , пришлось доходчиво обьяснить кто куда должен убираться , после этой херни я месяц бегал по знакомым , эта тварь заяву написал .
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44
Шурман Азиз Ниязов Полчаса назад
Так я помню с утра посыпаюсь и иду на турники а там баранов режут , слово за слово и понеслось , хорошо старшие подошли , был бы один убили бы , а так нормально все прошло , легкая разминка для всего двора .
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12k
Евгений 53 минуты назад
А я их в чём то понимаю (но методы не поддерживаю) - чем меньше русских, тем меньше шансов получить очередную народную республику у себя на территории.
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349
Иван Стреляев 59 минут назад
Да. У нас тоже постоянно бьют детей других национальностей. Или не бл...ть!? Спасибо нашему государству, что защищает права наших граждан! Когда очередная помощь будет отправлена, в эти добрые и дружественные страны, из нашего бюджета?
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320
Елена Букреева Час назад
До эпохи интернета о таких случаях никто не знал, кроме соседей. Теперь вытаскивают из глуши и изучают.
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