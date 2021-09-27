"Уезжай в свою Россию!": в Ташкенте дети избили русскоговорящего мальчика

3617
4
1
А его родственникам посоветовали возвращаться в Россию. Кажется, похожие истории уже случались и раньше?
Национализм в постсоветских странах существовал всегда. Время от времени тут и там вспыхивают скандалы, заканчивающиеся применением силы со стороны титульной нации.
Бабушка 8-летнего мальчика рассказала, что ее внука избили во дворе. Со слов женщины, на ребёнка напали ребята и стали его бить с криками: "Урус!". Выскочив на помощь внуку, она увидела рядом мать обидчиков ребенка и попыталась с ней поговорить. Но та прямо заявила, чтобы русские уезжали из Узбекистана.
Бабушка и мама избитого мальчика решили написать заявление в полицию. В подъезде дома им встретился отец хулиганов, от они которого потребовали извинений. Вместо этого мужчина сам обвинил женщину. По его словам, это она избила его детей. «Еще раз, ****, тронь, я тебя зарою на ***, понял, да», — пригрозил мужчина, которого успели снять на камеру.
Бабушка и мама избитого мальчика решили написать заявление в полицию. В подъезде дома им встретился отец хулиганов, от они которого потребовали извинений. Вместо этого мужчина сам обвинил женщину. По его словам, это она избила его детей. «Еще раз, ****, тронь, я тебя зарою на ***, понял, да», — пригрозил мужчина, которого успели снять на камеру.
Как сообщили СМИ, в полиции Ташкента против обеих сторон (!) возбудили дело по административной статье 183 («Мелкое хулиганство»). Оно уже передано в суд. К сожалению, видео избиения ребенка не зафиксировано, а очевидцы события не захотели свидетельствовать в пользу русскоязычной семьи. Видео с оскорблениями взрослых успели снять - и именно эти разборки квалифицировали как хулиганство. Судебно-медицинская экспертиза детей же не проводилась, а потому доказать, что ребенка избивали не представляется возможным.
Похожие истории регулярно случаются и в Киргизии, и в Казахстане. Ранее сообщалось об инциденте, когда житель Бишкека запустил калькулятором в сотрудницу развлекательного центра - девушка попыталась пообщаться с ним на русском языке.
Источник:
Ссылки по теме:
- В погоне за редким именем родители явно перестарались
- Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли и вернули матери
- Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки
- Жители Ташкента спасли выпавшего из окна пятого этажа ребенка
- В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян
74
Понравилось74
Новости партнёров
А вот и призыв к убийству по нац признаку. Но юридических следствий по этому явно не будет, ведь в рашке - русизм и шовинизм.
что же вы мрази до сих пор не знаете, что сраная - это рашка, с 30 млн очковых сортиров.
русизм должен быть уголовно наказуем!
ты еще больше удивишься когда узнаешь что в рашке более 200 народов, от них тоже надо избавиться?:)))
Кто-то тут из пропагандонов писал про любовь к нерусским национальностям, даже искать опровержение не пришлось :))))
Что же до возможных случаев, где русских гонят, то правильно делают. За оккупацию русский должен ответить, не говоря уже о том, что никому не нужны оккупированные территории где русский оккупант раздает паспорта и создает гражданские войны.
русофобия должна быть уголовно наказуема!
выслать обратно на родину пару тысяч первых попавшихся узбеков за каждый такой случай .... посмотрим как тогда запоют