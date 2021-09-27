"Уезжай в свою Россию!": в Ташкенте дети избили русскоговорящего мальчика

Бабушка 8-летнего мальчика рассказала, что ее внука избили во дворе. Со слов женщины, на ребёнка напали ребята и стали его бить с криками: "Урус!". Выскочив на помощь внуку, она увидела рядом мать обидчиков ребенка и попыталась с ней поговорить. Но та прямо заявила, чтобы русские уезжали из Узбекистана.



Бабушка и мама избитого мальчика решили написать заявление в полицию. В подъезде дома им встретился отец хулиганов, от они которого потребовали извинений. Вместо этого мужчина сам обвинил женщину. По его словам, это она избила его детей. «Еще раз, ****, тронь, я тебя зарою на ***, понял, да», — пригрозил мужчина, которого успели снять на камеру.