Суровый двухметровый здоровяк закосплеил Кратоса из игры God of War

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Бодибилдер Оливье Рихтерс, известный своим внушительным ростом в 218 см, примерил на себя образ Кратоса — главного героя серии игр God of War.
Из этого здоровяка вышел бы отличный космодесантник из игры Warhammer 40,000.
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Метки: God of War Кратос Прикол бодибилдер видео игры косплей
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