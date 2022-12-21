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Суровый двухметровый здоровяк закосплеил Кратоса из игры God of War

Суровый двухметровый здоровяк закосплеил Кратоса из игры God of War

Автор:
21 декабря 2022 12:20
Сообщество : Игромир
Метки: God of War   Кратос   Прикол   бодибилдер   видео   игры   косплей   
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Бодибилдер Оливье Рихтерс, известный своим внушительным ростом в 218 см, примерил на себя образ Кратоса — главного героя серии игр God of War.
Из этого здоровяка вышел бы отличный космодесантник из игры Warhammer 40,000.

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Метки: God of War   Кратос   Прикол   бодибилдер   видео   игры   косплей   
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4  комментария
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Александр Час назад
Интересно, он реально играл в игру или просто косплеер? Я такого с трудом представляю за компом.
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184
Хухрмухр 59 минут назад
Вы хоть друг за другом следите,тээсы.Пару недель назад он уже косплэил на фишкахх.
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Fidel

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