Неожиданный финал конфликта персонажей игры RDR 2

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Игра Red Dead Redemption 2 вышла больше трёх лет назад, однако "физика" движка до сих пор удивляет многих геймеров. Взгляните на неожиданный финал конфликта двух персонажей игры.
Неудобно получилось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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