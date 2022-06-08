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Неожиданный финал конфликта персонажей игры RDR 2

Неожиданный финал конфликта персонажей игры RDR 2

Автор:
08 июня 2022 08:50
Сообщество : Игромир
Метки: Red Dead Redemption 2   rdr2   видео   геймер   игры   конфликт   прикол   
317
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Игра Red Dead Redemption 2 вышла больше трёх лет назад, однако "физика" движка до сих пор удивляет многих геймеров. Взгляните на неожиданный финал конфликта двух персонажей игры.
Неудобно получилось.

Источник:

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Метки: Red Dead Redemption 2   rdr2   видео   геймер   игры   конфликт   прикол   
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2  комментария
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Игорь 8 минут назад
"Мне очень жаль, что твоя лошадь захромала. Но Боливар не выдержит двоих."
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437
mironc 10 минут назад
фейк, но смешной
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