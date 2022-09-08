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Битва с финальным боссом

Битва с финальным боссом

Автор:
08 сентября 2022 08:47
Сообщество : Игромир
Метки: Юмор   вес   видео   геймер   драка   игры   прикол   схватка   
783
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Как со стороны выглядят игроки, которые решили пойти на сложного босса без нужного уровня и вещей.

Вес имеет значение

Танк был плох и хиллер подкачал. Типичный поход группы неопытных игроков на высокоуровнего босса в онлайн играх.

Источник:

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Метки: Юмор   вес   видео   геймер   драка   игры   прикол   схватка   
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7  комментариев
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1k
Бэмсяра 58 минут назад
тучная, но резкая как понос))) Это прям для них реликтовый босс))
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22k
Serg2001 18 минут назад
Клан прокачать надо... Слабоват он еще для такого босса... ))
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40
Sata33 Полчаса назад
Похоже )
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5k
Бу 37 минут назад
Ахаха
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13k
сеньор Леонсио 44 минуты назад
Эпично!
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8k
Борис Карабанов 46 минут назад
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