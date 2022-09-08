Битва с финальным боссом

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Как со стороны выглядят игроки, которые решили пойти на сложного босса без нужного уровня и вещей.
Вес имеет значение
Танк был плох и хиллер подкачал. Типичный поход группы неопытных игроков на высокоуровнего босса в онлайн играх.
Источник:
АНТИФИШКИ
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