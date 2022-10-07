Парень превращает предметы домашнего обихода в пушки из видеоигр и перезаряжает их

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Будь то Call of Duty или Battlefield, одной из приятнейших частей шутера может быть просто наблюдение за тем, как игрок перезаряжает различное оружие. Блогер Kommander Karl представляет компиляцию именно такого рода экшена, только в нем мужчина перезаряжает повседневные предметы.
Парень «перезагружает» повседневные предметы, как оружие в шутерах от первого лица, и это откровенно настораживает, насколько они увлекательны.
Источник:
АНТИФИШКИ
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