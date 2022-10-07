Парень превращает предметы домашнего обихода в пушки из видеоигр и перезаряжает их

FISHKINET
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием 16 фотографий, на которых человек стал чуточку ближе к удивительным созданиям природы 16 фотографий, на которых человек стал чуточку ближе к... "Вы под нами будете по жизни": очередной казах поясняет русским, кто в стране хозяин "Вы под нами будете по жизни": очередной казах поясняет русским,... Почему президент Ирана ездит на автобусе и пасёт овец? Почему президент Ирана ездит на автобусе и пасёт овец? Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Прости, матушка Россия!": в антирекламе переезда в США российская семья знакомится с лесбиянками, веганами и чайлдфри "Прости, матушка Россия!": в антирекламе переезда в США российская... Женские секреты, о которых не принято говорить Женские секреты, о которых не принято говорить 30 фотофактов для тех, кто любит узнавать что-то новое 30 фотофактов для тех, кто любит узнавать что-то новое 35 старых вещей, которые до сих пор служат хозяевам верой и правдой 35 старых вещей, которые до сих пор служат хозяевам верой и правдой Секс-символы 90-х, плакаты с которыми висели в мужских комнатах и гаражах Секс-символы 90-х, плакаты с которыми висели в мужских комнатах и... «Голубушка, машину покиньте, пожалуйста»: нетрезвая барышня села в чужое такси «Голубушка, машину покиньте, пожалуйста»: нетрезвая барышня села в... «Лучше сесть в тюрьму»: педагог в Нижегородской области советовала студентам «косить» от СВО любыми способами «Лучше сесть в тюрьму»: педагог в Нижегородской области советовала... С приветом из российских нулевых: пост ностальгии о самом неоднозначном времени С приветом из российских нулевых: пост ностальгии о самом... Газманов прокомментировал свое попадание в санкционные списки ЕС Газманов прокомментировал свое попадание в санкционные списки ЕС 15 фото кошек и собак, которые больше не бездомные 15 фото кошек и собак, которые больше не бездомные Корабль не тонет, а кое-кто уже бежит Корабль не тонет, а кое-кто уже бежит Вечерние картинки на позитиве Вечерние картинки на позитиве 14 кадров, на которых непонятно что происходит, даже загадку Шредингера отгадать проще 14 кадров, на которых непонятно что происходит, даже загадку... Агрессивные звуки шокировали Барсика Агрессивные звуки шокировали Барсика
Главная > Видео
Парень превращает предметы домашнего обихода в пушки из видеоигр и перезаряжает их

Парень превращает предметы домашнего обихода в пушки из видеоигр и перезаряжает их

Автор:
07 октября 2022 10:01
Метки: Прикол   Юмор   видео   видеоигры   геймер   игры   пародия   
146
1
1
Будь то Call of Duty или Battlefield, одной из приятнейших частей шутера может быть просто наблюдение за тем, как игрок перезаряжает различное оружие. Блогер Kommander Karl представляет компиляцию именно такого рода экшена, только в нем мужчина перезаряжает повседневные предметы.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Прикол   Юмор   видео   видеоигры   геймер   игры   пародия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Чем бы дитё не тешилось ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Serg2001 4 минуты назад
Внимание вопрос! Что курил бог, когда награждал его таким талантом?...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−125
Alexandr Fisher 12 минут назад
дурачок , занять нечем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

165942



Другие посты автора
Популярное
Свежайший выпуск лингвошуток и каламбуров
Свежайший выпуск лингвошуток и каламбуров
Они за нами подглядывают: наблюдения пользователей соцсетей, от которых становится страшно
Они за нами подглядывают: наблюдения пользователей соцсетей, от которых становится страшно
Набирающие популярность
Эта Honda NSX 1991 года с обвесом от VeilSide готова сыграть главную роль в фильме «Форсаж»
Эта Honda NSX 1991 года с обвесом от VeilSide готова сыграть главную роль в фильме...
Павел Дуров заявил, что WhatsApp следит за пользователем и имеет доступ ко всем функциям смартфона
Павел Дуров заявил, что WhatsApp следит за пользователем и имеет доступ ко всем...
Корабль не тонет, а кое-кто уже бежит
Корабль не тонет, а кое-кто уже бежит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#позитив#история#подборка#дтп#в мире#Приколы#ностальгия#знаменитости
#Юмор#животные#картинки#улыбнуло#интересное#забавно#маразм#мобилизация#Ynews#сарказм
#интересно#люди#Прикол#Россия#аварии#фотографии#автомобили#авто аварии#Разное#сатира
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Битва с финальным боссом Битва с финальным боссом Весёлая пародия на модные показы Весёлая пародия на модные показы Свидание с персонажем из видеоигры Свидание с персонажем из видеоигры Смешной мальчишка пародирует сестру на её свадьбе Смешной мальчишка пародирует сестру на её свадьбе Неожиданный финал конфликта персонажей игры RDR 2 Неожиданный финал конфликта персонажей игры RDR 2

На что жалуетесь?

Вернуться