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В Кузбассе провели целую операцию, чтобы спасти щенка, застрявшего в трубе теплотрассы

В Кузбассе провели целую операцию, чтобы спасти щенка, застрявшего в трубе теплотрассы

Автор:
20 декабря 2022 15:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Труба   болгарка   коммунальщики   кузбасс   операция   очевидец   спасатели   спасение   теплотрасса   щенок   
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Пришлось даже применить болгарку.

В район теплотрассы забрёл бездомный щенок и залез в трубу погреться. Так успешно залез, что застрял и не смог выбраться. Но ему повезло - прохожие услышали его жалобное тявканье и вызвали спасателей.

Чтобы вызволить бедолагу, трубу разрезали болгаркой. А одного из очевидцев так растрогал спасённый пухляш, что он забрал пёселя домой.

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Метки: Труба   болгарка   коммунальщики   кузбасс   операция   очевидец   спасатели   спасение   теплотрасса   щенок   
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