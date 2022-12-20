В Кузбассе провели целую операцию, чтобы спасти щенка, застрявшего в трубе теплотрассы

В район теплотрассы забрёл бездомный щенок и залез в трубу погреться. Так успешно залез, что застрял и не смог выбраться. Но ему повезло - прохожие услышали его жалобное тявканье и вызвали спасателей.

Чтобы вызволить бедолагу, трубу разрезали болгаркой. А одного из очевидцев так растрогал спасённый пухляш, что он забрал пёселя домой.