В Кузбассе провели целую операцию, чтобы спасти щенка, застрявшего в трубе теплотрассы

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Пришлось даже применить болгарку.
В район теплотрассы забрёл бездомный щенок и залез в трубу погреться. Так успешно залез, что застрял и не смог выбраться. Но ему повезло - прохожие услышали его жалобное тявканье и вызвали спасателей.
Чтобы вызволить бедолагу, трубу разрезали болгаркой. А одного из очевидцев так растрогал спасённый пухляш, что он забрал пёселя домой.
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